賴清德曝中共2027武統目標！馬英九：形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德昨日召開記者會，提到北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，並宣布將推出1.25兆新臺幣「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。對此，前總統馬英九今（27日）表示，看到賴總統這些舉措，只覺得幾乎已經形同宣布臺灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為「中國臺灣」與「民主臺灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施，他呼籲「請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把臺灣拖向絕境。」

廣告 廣告

馬英九表示，看到賴總統這些舉措，只覺得幾乎已經形同宣布臺灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為「中國臺灣」與「民主臺灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。「我感覺很悲哀，我曾任中華民國總統，在我任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了二十三項協議，包括兩岸經濟協議架構（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利，當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。」

「到底出了什麼事？」馬英九認為，是賴清德總統對國際情勢與兩岸關係的判斷出了相當大的問題，而他完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體臺灣人民來承受。馬英九提到，先前自己曾批評，日本首相高市早苗的躁進言行，不符合臺灣人利益，也違反美日安保架構，賴清德政府不該盲目捲入。果然，美國總統川普與中國領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布「日本沒有立場認定臺灣地位」，足證他先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德總統對局勢判斷有誤。

馬英九呼籲，賴清德總統一定要以民為念，做真正符合臺灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平，只會拖累臺灣財政，苦果由全民承擔，「賴總統，看看你不斷推崇的高市首相，接到川普總統的電話後，對臺灣議題說法和態度丕變，還沒體認到臺灣在國際局勢上的艱難處境嗎？」

馬英九說，靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括他在內的民間人士奔走，藉著各領域的交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機，「難道賴總統連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？」鄭重呼籲賴清德，如果立法院沒有廢除「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合臺灣老百姓利益，「請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把臺灣拖向絕境。」

更多三立新聞網報導

停職案重審！何鷹鷺抖音搬鄭麗文「我們都是中國人」淚喊：這是我的責任

獨家／不勝唏噓！昔瘋「馬英九公仔」 今絕版品堆滿橋下

馬英九曾誇口「任內股市2萬點」 賴清德：實際交棒蔡英文時僅8千點

停職堅持選中央委員！說馬英九「沒用」 何鷹鷺：哈哈開玩笑但也是事實

