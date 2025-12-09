賴清德曝台積將再赴台南投資 揭關稅談判目標不超過15%且不疊加

賴清德總統9日出席公開活動，透露台積電將進一步於台南投資；談及國人關切的美國對等關稅議題，總統指出，目前已經進入最後階段，往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。

賴清德總統。（圖／總統府）

總統昨晚前往台南市出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」，感謝產業先進長期耕耘，使園區成為國家經濟發展的重要支柱。並指出，面對美國對等關稅、全球競爭與雙軸轉型等挑戰，政府啟動930億元產業支持方案，全力協助中小微型企業升級轉型，同時推動南科、沙崙與安平產業園區的鏈結，盼和業界共同努力，讓台南持續進步。

總統致詞時表示，今天很高興回到台南參加安平產業園區啟用50週年聯歡晚會，特別要感謝園區各企業50年來，不僅在台南市投資、創造就業機會，也安定台南市的社會。安平產業園區有600家企業，提供2萬個工作機會，一年創造1,000億以上的產值，對台灣整體經濟的發展貢獻卓著，要代表國家向各位企業家表達最由衷的感謝。

總統並肯定台南市長黃偉哲率領的市府團隊，卯足全力爭取企業來到台南投資，2億元以上的投資皆專案列管，由市政府主動提供協助；台積電將進一步於台南投資，針對台積電所提出的各項問題，市府團隊也積極予以協助解決。

談及國人關切的美國對等關稅議題，總統指出，目前已經進入最後階段，政府的立場是維持國家、產業利益、國民健康及糧食安全去跟美國進行談判，希望能平衡台美貿易逆差，也希望台灣能夠強化跟美國的經貿合作關係，往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。除了與美談判爭取最好的關稅待遇，行政院也提出930億元的支持方案，協助受到對等關稅衝擊的所有產業；為了做到周延，他與卓榮泰院長分別至台灣各個城市與不同產業進行座談，聽取大家的意見。經費規模由880億元提高到930億元，提供四個面向的協助。第一，金融支持，提供外銷貸款優惠保證、給予利息補貼、信用保證。第二，安定就業，提供薪資差額補貼，避免員工不必要的資遣。第三，研發與升級轉型補助；第四，開拓多元國際市場。

總統與出席人員合影。（圖／總統府）

總統強調，政府非常重視中小微型企業，因此上任後要求經濟部、國發會提出對策幫助中小微型企業，每年都編列100多億元預算，第一是協助中小微型企業落實數位轉型、導入人工智慧，希望在2040年之前，讓台灣的中小微型企業導入人工智慧；第二，協助淨零轉型，經濟部將提供大資料庫予中小微型企業，降低生產製造的碳足跡；第三，在國際上持續協助中小微型企業打入美國及國際市場。行政院將透過金融協助與利息補貼、信用保證貸款、單一窗口，來達到上述三項目標。

總統也細數各項台南建設的發展，包括交通建設如明年鐵路地下化即將通車、台南捷運藍線即將動工；此外，陽明交通大學光電學院與AI新十大建設的智慧機器人產業聚落也都設於台南。未來，安平產業園區會是沙崙智慧園區的協力園區，共同攜手成長、發展，希望未來能夠跟台南市各行各業共同合作，帶領台南繼續進步。

