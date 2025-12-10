賴清德曝台積電加碼投資台南 建廠概念股聖暉、亞翔、漢唐全面起漲

總統賴清德日前透露，台積電將加碼投資台南。（總統府提供）

總統賴清德總統昨晚前往台南市出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」時透露，台積電將進一步於台南投資，針對台積電所提出的各項問題，市府團隊也積極予以協助解決。總統一句話讓台積電建廠概念股在今日全面啟動，資金開始重回聖暉、漢唐、亞翔。

台積電在台擴張腳步不斷，尤其在AI晶片需求滿到爆的情況下，台積電加速先進新廠建置，從設備、材料到廠務工程供應鏈都雨露均霑，也讓先前行情休息數個月的建廠概念股重新獲得市場青睞。

日前總統賴清德出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」時透露，台積電將進一步於台南投資，針對台積電所提出的各項問題，市府團隊也積極予以協助解決。一句話就點燃今日廠務工程概念股行情，三大主要業者漢唐、亞翔、聖暉今日都大漲。

聖暉（5536）早盤以下跌開出，不過盤中馬上往上拉，一度大漲超過5％，聖暉表示，半導體、記憶體等產業客戶的擴廠需求仍將維持高檔，有助於推升集團整體在手訂單並保持穩健水準。

亞翔（6139）今日也從492.5元衝上515元，大漲將近5%，除了接下台積電F22高雄廠P1~P3工程外，也搶下新加坡世界先進新廠訂單。

漢唐（2404）今日漲勢最兇猛，從935元一度衝上908元，大漲約8%，漢唐營運持續走高，由於台積電亞利桑那廠工程持續認列下，今年前三季營收已經創新高，受惠台積電晶圓廠、先進封裝廠擴廠不斷，也持續收穫訂單。

台積電先前在2025年供應鏈管理論壇上強調，廠務方面，台積公司嚴肅看待營建工地安全管理，將各級承攬商安全紀錄列為承攬商評選之關鍵指標。台積公司正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。在大會分組討論中，除了台積公司新廠工程及企業環境安全衛生主管進一步闡述、深化安全管理原則，亦邀請新廠建置安全績效表現卓越獎獲獎承攬商分享安全管理經驗，以期驅動營建產業施工安全再紮根。



