賴清德曝台美未來合作三大戰略 籲立院「跨越黨派藩籬」：依法審查關稅協議

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德今(3)日召開「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，賴清德表示，台美未來合作的三大戰略方向，包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」以及發展「繁榮未來」。賴清德也強調，期盼立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

賴清德表示，上週第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」在美國華府舉行，這是美國總統川普第二任期，第一次召開EPPD會議，也是雙方主談人首度實體面對面對談。他感謝外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫，以及所有投入會議相關工作的同仁，也謝謝美方的支持，讓會議的舉辦圓滿順利。

廣告 廣告

賴清德說，從第六屆EPPD會議的召開，可以看到台美經濟戰略夥伴關係，已經更加深化和緊密。 這幾年來台灣和美國持續在各領域強化合作交流，雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定，首批協定也已經在前年生效，奠定了台美經貿法制的基礎。

賴清德指出，去年4月美國宣布新的關稅政策後，我國府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局。經過九個月的努力，在上個月，完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。

賴清德強調，台美對等關稅談判成果，不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。而透過這次「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。

賴清德說明，從這些議程可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向，首先是強化「經濟安全」，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。 未來雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

第二是打造「創新經濟」，台美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

第三是發展「繁榮未來」，這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。這樣的成果，清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德說，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可。 因此接下來，台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

「台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界。台灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起，引領下一個世代的繁榮。」賴清德強調，執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

而經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，賴清德說「我期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。 」

原始連結







更多華視新聞報導

賴清德專訪談關稅！曝開會照片 籲在野勿採「焦土政策」

民眾黨團批賴清德「挾洋自重」 鍾佳濱酸：跟國台辦同思維

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

