賴清德曝民進黨不改國名為團結：因為「中華民國」寫在憲法裡

賴清德：民進黨沒有改國號是為了團結國家 因為「中華民國」這個名字是寫在憲法裡。曾薏蘋攝

賴清德總統今出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮；賴清德致詞時強調，民進黨創立後，傅正跟民主前輩已經組黨完成，完成雷震的遺願，雷震希望國號改成「中華台灣民主國」，民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在憲法裡，有助於團結台灣這個社會，而且特別指出，台灣已經是個主權獨立國家，就是沒有另行再宣布台灣獨立，目的就是要團結，但理念跟雷震一致。

賴清德今致詞提到雷震、傅正及殷海光三位民主前輩，並強調，傅正有一段話，「他願意犧牲他的自由跟生命，來追求第一民主、第二民主、第三是民主，除了民主還是民主」。

他說，真的是氣動山河、令人欽佩，三人對台灣民主貢獻發展，三人點亮千千萬萬隻民主火花。

他提到，民進黨創立後，一九九九年有針對國家主權有通過「台灣前途決議文」，內容是指台灣已是主權獨立的國家，名字叫中華民國，主權和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由兩千三百萬人決定，傅正跟民主前輩已經組黨完成，完成雷震的遺願，雷震希望能改國號，改成「中華台灣民主國」。

他說，民進黨沒有這樣做，因為這個名字，有助於團結，這名字是寫在憲法裡，有助於團結台灣這個社會，而且特別指出，台灣已經是個主權獨立國家，就是沒有另行再宣布台灣獨立，目的就是要團結，但理念跟雷震一致，也就是說，不管台灣國家名稱叫中華民國、或是國際社會目前叫我們為台灣，

他指出，去年他當選總統時，美國國務卿布林肯就稱呼我是台灣第五任總統，國際或媒體報導，都是指台灣，還有邦交國等也會「稱為我們為中華民國台灣」；不管稱呼中華民國、中華民國台灣、台灣，都是指台澎金馬兩千三百萬人。

他說，所以民進黨在2024年又通過「族群多元國家一體決議文」，不管民進黨跨族群成立、台灣本身就是多元族群，不分先來後到，只要認同台灣就是要團結合作。

他說明，所謂國家一體決議文就是因為尊重大家的生活經驗，在國家認同當中，它是屬於台灣認同或是中華民國認同，都應該彼此尊重，歸根究底就是指台澎金馬兩千百萬人。

他強調，所以身為總統，希望面對威脅時，也希望國家應該要團結，「不分先來後到，只要認同台灣，千萬不要讓外力分化，分散力量，這樣就無法保護我們國家。」

他表示，「現在我們責任是捍衛、深化民主，第一步就是守護國家主權，國家主權是不能讓步，國家主權唯有靠實力，希望國內團結一致對外，三面相就是第一民主、第二反共、第三國家利益不分政黨，國家利益要擺在前面」。

他說，這段時間自己不斷強調，不同黨沒關係，但同一個國家比較重要，面對中國威脅台灣第一步就是團結國家。

