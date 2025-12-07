賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王

總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。

賴清德6日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。（圖取自總統府官網）

賴清德6日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮致詞時表示，雷震、殷海光、傅正等早年推動民主運動的代表性人物，雷震出獄後，寫了「救亡圖存獻議」，最重要一篇就是要把「中華民國」改成「中華台灣民主國」，自己的理念是跟雷震是一致的，去年他當選（總統），美國國務卿布林肯稱呼他為「台灣第五任民選總統」，但不管稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人民。他也引2004年民進黨通過的「國家一體決議文」強調，台灣認同或中華民國認同都應該一起尊重。

網友留言。（圖取自「爆料公社」臉書粉專）

賴清德此話一出，引發媒體關注。粉專「爆料公社」也在其臉書分享新聞報導，許多網友留言表示「每天只會搞意識對立，內政沒半步」、「這部分我強烈支持賴總統，明天我家也要自行獨立，我自己的稅繳給我自己收，耶」、「我的天啊！你到底是哪一國的總統」、「憲法沒說台灣是獨立的喔...蠢蛋立委說他是台灣國立委那還是要先宣布獨立，不然就麻煩先把他辦一辦」、「真的就剩拉仇恨值跟講幹話的功能了」。

網友留言。（圖取自「爆料公社」臉書粉專）

另還有網友表示「依照校長講的，澎湖，金門，馬祖都是屁」、「台灣本島是，那把其他離島像澎湖，金門，馬祖放哪裡」、「文字遊戲是民進黨的絕招」、「都沒有在做事，天天搞這個」、「重點就是不敢宣布台獨嘛，這麼多廢話」、「幹話王，句句是幹話」、「原來獨立只要口水噴一噴就好了，不用流血」、「那個台灣國立委是不是先叛亂罪」、「你讓憨川，情何以堪啊」。

