賴清德曝綠沒改國號原因 游淑慧狠酸：做不到的事不用吹牛

總統賴清德表示，民進黨沒有更改國號，因為「中華民國」這個名字有助團結台灣社會，且已寫在憲法中，無需另行宣布獨立。不過，台北市議員游淑慧今天（7日）表示，不是民進黨不想更改國號，而是他們沒有能力更改國號，「做不到的事，就不用吹牛是自己不做。」

賴清德。（圖／中天新聞）

游淑慧表示，賴清德總統出席活動時稱，民進黨沒有更改國號是因「中華民國」有助於團結，這名字寫在憲法裡，「喔，那要謝謝民進黨高抬貴手、沒有更改國號嗎？當然不是。」

游淑慧。（圖／中天新聞）

游淑慧說，事實是，不是民進黨不想更改國號，而是他們沒有能力更改國號。不管是用革命的手段推翻中華民國，建立綠色台灣國；還是獲得絕對多數民意支持，修憲立憲更改國號，民進黨都做不到，「做不到的事，就不用吹牛是自己不做。」

廣告 廣告

賴清德。（圖／中天新聞）

游淑慧指出，民進黨沒有更改國號，不是因為想要團結，畢竟他們一直在製造仇恨對立，而是因為做不到。至於做不到的原因，正是台灣人團結，多數認同中華民國，才讓民進黨無法消滅我們的國家。

延伸閱讀

「賴瑞隆90度鞠躬」當面向受害家長道歉！取得諒解盼助孩子成長

賴瑞隆稱「對方不願見面」 受害家長駁斥沒拒絕：根本沒收到消息

賴瑞隆為兒霸凌案落淚 受害童家長爆：賴妻一句道歉都沒有