賴清德曬日水產照相挺 馬文君酸：是班班吃干貝的高度？

國民黨立委馬文君酸總統賴清德挺日照片是「班班吃干貝」嗎？

[Newtalk新聞] 中日關係緊張，中國禁止日本水產進口。總統賴清德以降，紛紛曬出吃日本水產表態相挺。不過，國民黨立委馬文君今(21)日臉書表示，賴總統、林部長要凸顯「台日友好」，力挺日本的態度，但這些工作請交給網紅就好了，我們需要的是總統、是部長，不要只會搞笑的國家領導人。

馬文君說，近日，日本首相高市早苗「台灣有事，就是日本有事」的發言，引來中國大陸一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊、暫停日本水產品進口等，也讓中日的緊張關係一觸即發。

馬文君說，然而，總統賴清德、外交部長林佳龍，兩位主管國安、外交的重要人物，卻不約而同在社群以「午餐壽司、味噌湯」、「晚餐生魚片」的方式回應，且刻意強調日本水產品。

馬文君說，她知道賴總統、林部長要凸顯「台日友好」，力挺日本的態度，但這些工作請交給網紅就好了，我們需要的是總統、是部長，不要只會搞笑的國家領導人。

馬文君說，況且，這樣的做法，無法展現國家領導人應有的高度，反而讓人質疑賴政府是否把嚴肅的區域問題當兒戲、當成諷刺中國的笑料，要不要比照班班喝鮮奶，乾脆班班吃壽司，班班吃干貝？

馬文君說，最後，要奉勸賴總統，請以國家領導人的高度，嚴肅應對中日及區域問題，台灣處在衝突第一線，任何錯誤訊號都可能加劇風險，把台灣牽扯其中，也請賴總統展現領導責任，不要再將國安議題當成兒戲。

