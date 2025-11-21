賴清德曬照聲援日本水產 日議員「吃魯肉飯配芒果」喊：德不孤必有鄰

日本參議員梅村瑞穗20日在社群X曬出吃魯肉飯配芒果的照片。翻攝社群X



近日中國因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，不僅呼籲國人少去日本，還突然宣布停止進口日本水產品。我國總統賴清德前天分享午餐享用日本水產品製作的壽司、味噌湯照片，以實際行動力挺，受到日本媒體、民眾矚目，日本參議員梅村瑞穗20日晚間也在X平台貼出，自己享用台灣魯肉飯、芒果的照片，直呼：「德不孤、必有鄰」，貼上台日兩國的國旗。

日本參議員梅村瑞穗20日在社群X曬出吃魯肉飯配芒果的照片。翻攝社群X

為了力挺日本水產品，我國總統賴清德20日在各社群平台同步分享「壽司」與「讚」的emoji，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，在社群X更是以日文發文。對此，日媒紛紛加以報導，也讓日本民眾直呼感動，甚至讓人聯想到前首相安倍晉三過去也曾在中國抵制台灣鳳梨時，在社群曬出他大啖鳳梨的照片，展現台日友好的連結。

廣告 廣告

對此，日本參議員梅村瑞穗20日也在X轉發賴清德貼文說：「明天的午餐就決定吃台灣的魯肉飯配芒果了！」她並寫下「德不孤、必有鄰，非常感謝！」文末貼上台日兩國的國旗。梅村瑞穗當晚隨即貼出自己享用台灣魯肉飯、芒果的照片，表示自己「說到做到」，不過沒等到明天午餐，晚餐就吃了魯肉飯和芒果優格。她還透露自己的獨門吃法：「如果將芒果乾浸泡在優格中過夜，其口感會變得更加新鮮美味」，邀請大家不妨一試。

日本參議員梅村瑞穗20日在社群X曬出吃魯肉飯配芒果的照片。翻攝社群X

高市早苗日前在議會答詢談到「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，引發中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍甚至回嗆「斬首」言論，日本輿論抨擊，後續中方持續對日本施以「懲罰措施」，包括要求中國民眾抵制赴日旅遊，19日中國政府通知日方，稱將暫停進口日本水產品，約佔日本水產出口量約1/5。

更多太報報導

美國務院發聲力挺日相 強調反對單方面改變台海現狀

又禁日本水產 美駐日大使轟中國：威壓手段成惡習

中國禁日水產品進口 賴清德曬照聲援：今天午餐吃壽司