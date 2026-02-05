賴清德書展爭議不只發言？教團嘆被從年金改革侮辱至今 她再揭得罪人舉動

2026年台北國際書展3日正式開幕，總統賴清德在文化部長李遠陪同下，走訪走訪多個攤位，最終親自排隊，購買了63本書，閱讀風格相當「跨領域」；未料，賴清德書展致詞內容意外引發「找好老師不如找本好書」的風波，讓全國教育產業總工會（全教產）等教育團體不滿抗議，而後總統府發言人郭雅慧發聲澄清。對此，媒體人周玉蔻點出此次總統逛書展的幾點問題，更直呼「怎麼會找老師吵架呢？」

賴清德3日在書長開幕致詞時提及自己在台南市長任內，曾大力推動閱讀計畫，並表示許多家長盼將孩子送進明星學校、找到好老師，但他認為好老師可遇不可求，「與其找一個好老師，不如找一本好書」，此番言論一出，引發教育圈炸鍋。全教產3日發出新聞稿質疑，「找好老師不如找本好書」是總統該說的話嗎？全教產理事長林蕙蓉直言，賴清德此言是對台灣教師職場最大的歧視和侮辱，從退休金改革先踐踏退休教師尊嚴、退休金制度繼續影響在職教師和新進教師，到總統致詞，在在顯示國家對於教師這個職業的不尊重！

教團控總統不尊重教師 郭雅慧還原逐字稿：斷章取義

郭雅慧3日還原致詞逐字稿指出，賴清德的原意是表達「好老師可遇不可求」，不希望家長用盡全力擠進明星學校，應多培養孩子多閱讀；她更說與其將總統致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。周玉蔻今在《新聞放鞭炮》節目中與立委吳思瑤的訪談中直言，她並非針對個人，但郭雅慧沒有政治經驗，發言沒有權威性，「跟老師吵架我真是服了」；周玉蔻更直言，府院黨不做系統性改進的話，政績做得再好也沒用，「怎麼會去跟老師吵架呢？」

另外，周玉蔻在節目中也點出「書單」的問題，她當面向吳思瑤建言，書展買書的「政治秀」該結束了，總統應該是平常就該買書，政治秀太噁心了，此外正副總統逛書展還列出書單，書那麼多，那這樣不就等於得罪其他人了？要注意這可能產生「排斥其他人的」政治效應。周玉蔻也同步在臉書表示，「總統府發言人又發稿罵人？賴總統好書勝過好老師說引反彈，明明誤會一場，一通電話就可化解的小事卻被發言人搞的劍拔弩張？嫌敵人不夠多？！」「逛書展列書單？賴、蕭得罪所有未入列的作者？這是什麼政治公關？買書秀可以休矣！（買書應該是日常！）」

