賴清德書展稱「找好老師不如找好書」 全教產轟歧視要求道歉

賴清德總統今（3）日出席台北國際書展開幕典禮致詞時表示，「與其擠進明星學校找一位好的老師，不如找好的書」，此番言論引發教育團體強烈不滿。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉批評，賴總統的說法讓人感到失望，這是對教師職業的歧視，呼籲賴總統應向全國的教師道歉。

林蕙蓉質疑，按照賴總統的說法，難道不需要老師嗎？她指出，教師的工作不僅是傳授書本知識，還包括心理輔導、課後安排、學生同儕間互動等多元面向，賴總統的講法太過簡化。教師除了傳授知識，最重要的是引導學生學習團隊合作、人際關係、心理輔導及各種生活上的學習，有時還身兼學生家長的家庭心理諮商師。

林蕙蓉進一步表示，教育部、衛福部、交通部、環境部不斷把任務加諸在學校和老師身上，卻對教師職業充滿偏見、歧視且苛刻。在師資培育的過程中，除了本科專業之外，教師們都被教導身為教師的三種境界：經師、人師、境師，卻沒說當老師會有這種不尊重教師的教學環境。

林蕙蓉認為，賴總統忽略太多細節，對老師造成不小傷害，會讓社會大眾誤導不需要老師，只要自己看書就很厲害，這是對教師的不尊重。她強調，各行各業都有一定價值，賴總統上任以來感受不到其對教育的支持，像是校事會議、教師荒等議題都處理不好，忽略教育的重要性，這會是國安危機。

林蕙蓉批評，教育部長鄭英耀在教師要上街頭抗議廢除校事會議時，說「老師應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」；而賴總統在國際書展中致詞表示，「很多家長都想讓孩子擠進明星學校，與其找一個好老師，不如找本好書」，這是在台灣身處教師這個職場最大的歧視和侮辱。

林蕙蓉指出，從退休金改革先踐踏退休教師尊嚴，退休金制度還繼續影響在職教師和新進教師，到解聘辦法、校事會議引起全國各縣市都有大量濫訴、惡意指控教師，造成人心惶惶，到今天賴總統的致詞，都顯示整個國家對於教師職業的不尊重。

全教產強調，賴總統在國際書展這樣的場合說出輕蔑教師的言語，是對教師最大的侮辱，應該向全台的教師道歉。全教產呼籲，照顧好老師就是照顧好學生，就是提升國力、壯大台灣的第一步。

