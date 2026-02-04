賴清德書展1句話遭惡意扭曲！律師力挺：抗議的邏輯這麼差

政治中心／張予柔報導



由文化部主辦的「2026台北國際書展」4日起至8日在台北世貿中心一館展出，昨（3）日舉行開幕典禮，總統賴清德、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界人士出席，共同為年度出版盛事揭開序幕。不過，賴清德在致詞時一句談及閱讀的發言，卻意外引發爭議，掀起不同解讀與討論。





賴清德發言遭惡意扭曲成「找好老師不如找好書」！律師發文力挺：抗議的邏輯這麼差

賴清德於書展致詞談閱讀重要性，相關發言曝光後引發教師團體不滿，掀起社會爭議。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

賴清德在開幕致詞時表示，與其擠進明星升學學校，不如碰到一個好老師，但是找老師不如找好的書，沒想到卻遭掐頭去尾扭曲成「找好老師，不如找本好書」，強調閱讀對個人成長的影響。相關言論曝光後，引發全國教育產業總工會不滿，認為該說法是對教師專業的貶抑，已引起部分基層教師反彈，並呼籲總統應向全台教師道歉。

賴清德發言遭惡意扭曲成「找好老師不如找好書」！律師發文力挺：抗議的邏輯這麼差



律師林智群發文為賴清德緩頰，認為言論遭過度放大，並強調好書能在人生不同階段持續提供養分。（圖／翻攝自林智群臉書）

對此，律師林智群今（4）日上午在臉書發文替賴清德緩頰，認為外界解讀過度放大。他指出，「好書比好老師重要，有說好老師不重要嗎？」並直言，跳出來抗議的人邏輯這麼差，肯定不是好老師。他也補充，無論是名校或一般學校，都有認真投入教學的好老師，但老師陪伴學生的時間有限，書籍卻能在人生不同階段持續提供養分。





賴清德發言遭惡意扭曲成「找好老師不如找好書」！律師發文力挺：抗議的邏輯這麼差

針對書展致詞爭議，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德原意遭斷章取義。（圖／民視新聞資料照）

總統府發言人郭雅慧也出面說明，強調賴清德的原意遭到斷章取義。她指出，與其只取一句話、刻意忽略前後文進行政治攻擊，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。郭雅慧表示，賴清德想傳達的核心概念，是「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」。









原文出處：賴清德書展發言遭扭曲成「找好老師不如找好書」！律師發文力挺：抗議的邏輯這麼差

更多民視新聞報導

南投擬蓋焚化爐「鄉民下跪」陳情！他嗆許淑華：冷血父母官

土城女童陳屍房內…隔日一家7口中毒！高大成揭1關鍵

中國高層震盪急放「色情片」洗版X！為阻斷「即時政治動態」

