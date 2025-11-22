賴清德曾包場看《大濛》 獲本屆金馬獎最佳影片 最佳女主角由《地母》的范冰冰奪下
在上映之初，總統賴清德和文化總會包場看《大濛》，他看完有感而發的說，在大濛大霧的年代，很多人可能什麼都沒有，想走出那個濃霧。
2025金馬獎（金馬62）頒獎典禮於11月22日晚間5點半、7點舉行，入圍名單中以《大濛》11項提名成為入圍大贏家，並拿下金馬獎本屆最佳劇情片大獎，中國女演員范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎。
總統賴清德在頒獎典禮後於臉書上寫到，「今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，我們看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者」、「台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見」
范冰冰《地母》獲得最佳女主角獎，《大濛》奪最佳劇情片
當然，對於以白色恐怖時期為背景而獲得最佳影片大獎的《大濛》，賴清德特別提到說，恭喜所有得獎者與入圍者，也要特別恭喜獲得「最佳劇情片」的《大濛》團隊。陳玉勳導演用他一貫幽默又溫柔的視角，讓我們重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。
除了得到金馬獎最佳影片，《大濛》還獲得最佳原著劇本獎，最佳美術設計獎，王誌成綽號頭哥，再度獲得最佳美術設計獎，還有最佳造型設計獎，成為本屆大贏家。
賴清德包場看《大濛》，看完電影感動泛淚
《大濛》的監製葉如芬獲獎上台講感言時，引用了宮崎駿大師說過的一段話「你得有用電影改變世界的決心，即使最後什麼都沒改變。這才是身為電影製作者的意義。」
賴清德是非常喜歡《大濛》這部電影，因為上映時他特別和中華文化總會包場來看，總統賴清德表示自己看完電影感動泛淚，「在這部電影發生的時候，是我剛出生的年代，我很期待看這部電影，看完後很感動。」
他還對導演陳玉勳讚揚說「我很敬佩導演用電影講台灣的故事，唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面對過去。」
《消失情人節》也在嘉義取景，奪最佳劇情長片獎
賴清德說，在大濛大霧的年代，很多人可能什麼都沒有，想走出那個濃霧，看到光明的未來，他們沒有任何的條件，只有勇氣。並感慨的說「那時候是民國 42 年，現在是 114 年，你看時間變化這麼大，是很多人犧牲奉獻，一步一步走到現在。」
《大濛》也和嘉義很有緣，因為劇中挑選了大林的萬國戲院、布袋的江山里及蒜頭糖廠都在嘉義，縣長翁章梁不但看了在嘉義的首映，還說導演陳玉勳和嘉義很有緣，在《消失情人節》著名的場警，一台公車因白水湖道路因漲潮消失，在退潮公路又出現時，而緩緩在水中行駛就是在嘉義取景，翁章梁說這部電影將觀眾的記憶拉回50年代，在白色恐怖下小人物在時代洪流為生存奮鬥的勇氣與情感。
