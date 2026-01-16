賴清德曾喊：陳亭妃也會當市長！網翻舊片：超強預言家

政治中心／李汶臻報導

2026縣市長選戰將在11月28日登場，各陣營近期積極展開布局。民進黨台南市長初選結果15日出爐，資深綠委陳亭妃出線，接下來將披綠袍出征，與國民黨立委謝龍介對決，力拚台南建城400年來的首位女市長。對於這場台南市長對決戰，陳亭妃、謝龍介二人誰更有勝算，網友近來在社群掀起熱烈討論；其中，更有人翻出賴清德過往評價兩人的舊片，當時脫口而出的兩番話讓眾多網友聽完後忍不住驚喊「超強預言家」。

綠委陳亭妃日前在黨內初選激戰中成功出線，以逾2％的差距勝過同黨對手林俊憲，意味著她將代表綠營參選台南市長，並與「老對手」國民黨立委謝龍介展開對決。而陳亭妃本人更是公開信心喊話稱「我要6戰6勝謝龍介！」。值得一提的是，陳、謝二人自1998年以來，已五度交手，但5次對決的勝者全由陳亭妃拿走，也讓外界戲稱陳亭妃是謝龍介的「天敵」。

立委陳亭妃（左）15日在民進黨台南市長初選戰出線，她將披綠袍出征，與藍委謝龍介（右）對決。（圖／民視新聞）





在陳亭妃確認將披綠袍參選台南市長後，有關她與謝龍介「誰更有勝算」的話題，近來也在社群上掀起網友熱議。其中就有人翻出總統賴清德多年前對兩人「能否登上市長寶座」的真實看法。實際上，賴清德早在2012年就公開預言，有一天陳亭妃也會當市長；如今時隔14年，網友們再回看片段忍不住大讚「賴神不愧是賴神」、「真是鐵口直斷、高瞻遠矚」。





賴清等14年前曾公開預言，有一天陳亭妃也會當市長。（圖／民視新聞）





另外，網友也翻出賴清德2018年烙台語、公開嗆聲謝龍介「你要當市長還早」的畫面。8年前還是台南市長的賴清德，在市議會與當時還是議員的謝龍介展開唇舌交戰，謝龍介在現場情緒激動、不僅對著賴清德咆哮，甚至還想衝上備詢台發言。豈料，賴清德淡淡說一句「想站這裡得經過選舉」，讓謝龍介氣到當即反擊「你當總統都還差的遠」。

賴清德8年前開嗆謝龍介「你要當市長還早」。（圖／民視新聞）

