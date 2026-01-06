顛覆委內瑞拉政權前，川普已通知美國油商「做好準備」？ 政局不穩，最具獲利契機的雪弗龍也不敢大舉投資

川普政府介入委內瑞拉內政、抓捕前總統馬杜洛至美國受審後，國際社會仍在消化這項驚世行動之際，《華爾街日報》獨家報導則披露，美方採取該行動前數周，川普已私下向美國石油業者示意「做好準備」，為可能出現的政策與權力變化預作因應。這一訊息不僅暴露了美國地緣政治與能源利益的緊密連結，更凸顯川普政府視委內瑞拉龐大石油儲量為戰略籌碼，意圖透過美國企業主導該國能源復興，以緩解國內移民壓力並穩定全球油價。

市場隨即評估，美國若實際介入委內瑞拉石油產業重整之際，哪家企業將受惠最大。從美國三大石油巨擘1月5日股價反應來看，雪弗龍（Chevron）上漲約5%，領先艾克森美孚（ExxonMobil）、康菲石油（ConocoPhillips）的2%、3%漲幅，答案已經呼之欲出。

2025年1月5日，馬杜洛副手宣誓就職代理總統，該國政局未來變數仍多。（委內瑞拉總統府）

這種股價差異反映了投資者對企業既有布局的信心，但也暴露了產業界的現實考量：在委內瑞拉這片充滿不確定性的土地上，先發優勢雖重要，卻不足以抵銷長期投資的系統性風險。

委國基礎建設修復成本高昂，復興之路漫長曲折



從產業現況來看，雪弗龍的確被視為最具現實基礎的潛在參與者。根據摩根大通（JPMorgan）報告，雪弗龍是目前唯一仍在委內瑞拉維持實際營運的美國石油巨擘。透過與委內瑞拉國營石油公司PDVSA的合資企業，雪弗龍約占該國原油產量的23%，且在當地經營歷史超過100年。

即使在美國對委內瑞拉實施制裁期間，雪弗龍仍因持有特殊許可而得以持續運作，使其在重油項目上，保留了關鍵人力、設備與營運體系。摩根大通分析師Arun Jayaram指出，雪弗龍在合資企業中的既有資源與基礎設施角色，意味著一旦政治與商業條件趨於穩定，其擴大產能的準備程度，明顯高於其他美國同業。



不過，即便具備既有布局，委內瑞拉石油產業的投資規模仍構成重大門檻。

根據美國財經媒體CNBC引述能源顧問業者Rystad Energy報告，委內瑞拉若僅要在未來15年內維持目前約每日110萬桶的原油產量，仍需投入約530億美元的資本支出。若要進一步將產量提升至2040年每日300萬桶，所需資本支出將超過1830億美元。

2025 年12月21日，車輛駛過委內瑞拉卡韋略港El Palito煉油廠。 (AP)

產業人士指出，這類長期投資不僅涉及油田本身，還包括輸油管線、升級器、港口與出口設施的全面修復，而這些支出高度仰賴穩定的政策環境與合約保障。

相對於白宮的樂觀，美三大石油巨擘都保持緘默



《華爾街日報》引述知情人士指出，雪弗龍目前並未規畫大幅增加在委內瑞拉的資本支出或產量，而是優先確保既有員工安全與資產維護。在新一輪商業條件、合約架構與資金回收機制尚未明朗前，公司尚未對新增投資作出承諾。

至於艾克森美孚與康菲石油，兩家公司雖具備重油開發的技術與資本實力，但早在2000年代中期，便因委內瑞拉前總統查維茲推動國有化政策而退出當地市場。即使未來存在透過仲裁追回部分歷史損失的可能，兩家公司目前對是否重返委內瑞拉，皆未公開表態。

儘管白宮表示，政府已與多家美國石油公司進行溝通，並認為美國業者具備重建委內瑞拉能源基礎設施的能力。但產業界普遍指出，投資決策仍須視多項因素而定，包括政權結構是否明朗、合約是否具法律保障、資金能否順利匯回，以及原油出口與基礎設施修復的實際成本。

從更深層觀點分析，這反映了美國資本主義的雙重面貌，一方面追求全球資源控制，另一方面卻對政治風險高度敏感。川普政府雖希望藉由掌握委內瑞拉石油資源的行動為美國企業開啟機會之窗，但若忽略委內瑞拉本土需求與公平分配，這場「復興」恐僅淪為外部掠奪，無法真正帶來長遠穩定。

