賴清德最怕丟掉哪一都？王鴻薇：輸了立刻跛腳！

民進黨台南、高雄市長初選進入白熱化階段，台南由綠委林俊憲、陳亭妃互不相讓，高雄則是賴瑞隆、邱議瑩兩強相爭。國民黨立委王鴻薇分析，對黨主席賴清德而言，台南才是重中之重，若輸掉台南將立刻跛腳，高雄即使失守還可將責任推給市長陳其邁。

王鴻薇在廣播節目中表示，民進黨台北、桃園人選都尚未確定，賴清德的處理策略是必須先將南二都搞定。她指出，在台南與高雄之間，台南對賴清德更是重中之重，外界都知道賴瑞隆是賴清德欽點、較為青睞的人選，但這次聲勢較為浩大的卻是邱議瑩。

王鴻薇分析，邱議瑩的聲勢主要來自陳其邁直接表態要交棒給她，而且可以發現非賴系的人全部站隊到邱議瑩旁邊，小英之友會也直接站出來表態支持。她提到，黃捷、沈伯洋等人也加入站隊行列，其中沈伯洋的電話語音一下「唯一支持邱議瑩」、一下「唯一支持賴瑞隆」，被她批評是政治渣男的行為。

王鴻薇觀察，在邱議瑩那邊站隊的人比較多，賴瑞隆感覺聲勢不是那麼強，但先前的民調都顯示賴瑞隆比較領先。她指出，賴瑞隆後來出現校園霸凌事件，處理方式非常糟糕，一直喬、試圖吃案的作法讓大家很火大，質疑這樣的人怎麼可以當高雄市長。

王鴻薇進一步分析，如果最後不管是賴瑞隆或邱議瑩出線，賴清德丟掉了高雄、輸給柯志恩，那麼陳其邁就要負責。她認為黨主席當然要負責，但賴清德可以找墊背，指責是陳其邁輔選不力，質疑這幾年市長當假的，原本可能要找陳其邁當行政院長或搭配正副總統，現在都可以把大部分責任丟給陳其邁，因為高雄還沒有到完全不能放手的地步。

王鴻薇強調，台南的情況則完全不同，如果輸掉了台南，賴清德就會立刻跛腳，顯示台南對賴清德的政治布局具有關鍵性的重要地位。

