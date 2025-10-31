賴清德最新民調上升 他曝：被鏟子超人救了

▲《美麗島電子報》最新公布的「2025年10月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度、滿意度、行政院長的滿意度、民進黨的好感度都同步上揚。（圖／記者陳明安攝，2025.09.09）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》最新公布的「2025年10月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度、滿意度、行政院長的滿意度、民進黨的好感度都同步上揚，負向評價都同步下降，賴清德的信任度、滿意度都超過4成，不信任則降到5成以下。資深媒體人單厚之分析指出，賴清德信任與滿意度回升並非單一族群推動，而是泛綠、泛藍支持者及中間選民同步上揚。

根據《美麗島電子報》10月國政民調，賴清德信任度與滿意度雙雙回升，均超過四成，不信任和不滿意則下降至五成以下。賴清德本月信任度41.7%，較上月增加4.2%，不信任降至47.5%。滿意度40.1%，較上月提升4.6%，不滿意降至53.3%，與8月大罷免失敗時差距顯著縮小，顯示執政表現逐步獲得認可。

單厚之說，尤其中間選民滿意度由22.3%增至29.1%，顯示部分原本中立的選民也開始對執政表現給予肯定。儘管國慶演說並無特別亮眼表現，但民眾在國慶連假和馬太鞍災後救災氛圍中，對賴清德及民進黨的負面情緒自然下降。

至於國民黨準黨主席鄭麗文，根據《美麗島》民調，好感度僅30.4%，反感33.2%，低於國民黨整體好感，泛藍支持者對其好感67.7%，對國民黨為77.5%，中立選民對鄭麗文僅23.2%。單厚之認為，鄭麗文的兩岸主張與社會主流情感差距大，若上任後不修正，將與黨內公職及選舉策略形成衝突。

單厚之總結，本次民調顯示，賴清德及民進黨整體支持度有所回升，反映節慶與社會事件對民意影響明顯；國民黨則因內部選舉與黨主席議題，支持者表態受限，泛藍與中間選民反應分化；民眾黨支持度下滑，呈現多黨競爭格局下的選民流動趨勢，後續政策與黨內策略將是觀察重點。

