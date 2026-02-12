賴清德最新民調再現黃金交叉！醫曝他2028連任魔術數字：藍白佔不到便宜

震傳媒昨（11）日公布最新民調，總統賴清德施政滿意度為45.5%，不滿意度41.5%，再度出現「黃金交叉」，創下自去年6月以來新高。對此，時常評論時事的醫師沈政男在個人YT指出，該份民調顯示賴清德的基本盤回歸，但並非明顯突破。

沈政男指出，「45.5%就是回歸到賴清德總統的基本盤」，但仍未回到蜜月期的5成以上，他並稱45.5%是「魔術數字」，若維持此區間，2028連任態勢將呈現五五波，藍白陣營「佔不到任何便宜」。

在政黨支持度方面，民進黨約35.5%，與近期其他民調結果相近；藍白合計略低於綠營。不過，民眾黨支持度本月下滑至10.7%。沈政男提醒，「10.7%這樣的數字可能不是抽樣誤差」，值得民眾黨注意。

針對兩岸議題，沈政男指出，震傳媒民調顯示，僅約2成6民眾可接受「台灣人必須接受身為中國人」的說法。他表示，政治人物發言時應充分掌握實際民意，「講的時候心中應該要記得民調數字。」不過他亦分析，或許有人「利用這個平常時候，來衝撞台灣人的統獨跟身份認同的認知，希望把那個光譜拉得更開一點」。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。

