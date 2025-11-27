賴清德最新民調出爐！施政滿意度44.1% 不滿意43.3%

大罷免大失敗後，總統賴清德的民調一度跌入谷底。不過，最新民調顯示，有44.1%民眾表示滿意賴清德的施政，43.3%不滿意；另外，賴清德的信任度為48.2%，不信任39.9%。

賴清德。（圖／中天新聞）

根據《震傳媒》今天公布的最新民調顯示，在施政滿意度的部分，有44.1%表示滿意、43.3%不滿意。交叉分析顯示，民進黨支持者有87.5%表示滿意，國民黨支持者86.4%表示不滿意，民眾黨支持者81.1%表示不滿意。在六都當中，不滿意度最高的是桃園，為59.1%；滿意度最高的是台南，為60.1%。

在信任度方面，48.2%表示信任、39.9%不信任。交叉分析顯示，民進黨支持者91.6%表示信任、國民黨支持者83.1%表示不信任、民眾黨支持者79.8%表示不信任。台南對賴清德的信任度為六都最高，達到66.6%；桃園市不信任度53.4%，為六都最高。

政黨傾向方面，民進黨獲37.1%支持、支持國民黨22.3%、支持民眾黨13.4%，與上次調查相比，支持民進黨者增加6.4%個百分點。藍綠陣營方面，泛綠陣營增加7.7個百分點，泛藍陣營則下降0.4個百分點。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

