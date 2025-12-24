賴清德最新民調出爐！47.4％不滿意 六都中「北市最高」

總統賴清德上任後許多言行受到爭議，立法院藍白兩黨團昨（23）日也在程序委員會中，攜手通過由國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌各自領銜提出的彈劾賴清德總統案，並排入26日院會議程。如今最新民調顯示，有43.4%滿意賴總統施政、47.4%不滿意，台北市不滿意度54.0%為六都最高。

據《震傳媒》今公布的最新民調顯示，在施政滿意度調查部分，有43.4%滿意賴總統施政、47.4%不滿意，與上次調查相比，滿意度下降0.7%，不滿意度增加4.1%；值得注意的是，83.5%民進黨支持者表示滿意，83.6%國民黨支持者與88.9%民眾黨支持者表示不滿意，六都部分，台北市不滿意度54.0%為六都最高，台南市滿意度63.8%為六都最高。

至於信任度部分，該民調顯示，有47.2%對賴總統表示信任、44.2%不信任，與上次民調相比，信任度下降1.0%，不信任度上升4.3%；其中88.8%民進黨支持者表示信任，83.7%國民黨支持者表示不信任，85.6%民眾黨受訪者表示不信任，台北市不信任度54.0%為六都最高，台南市信任度64.5%六都最高。

上述民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

