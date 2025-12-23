賴清德最新民調回升到 43.4％ 「 不滿者48.6％更高」：有政治兩極化態勢

賴清德總統聲望 43.4％ 快速躍升 政治兩極化死灰復燃。曾薏蘋截圖

台灣民意基金會今公布最新民調，贊同或不贊同賴清德總統處理國家大事的方式？四成基本上贊同、四成九不贊同。不贊同比贊同多 5.2 個百分點。上個月相比差距縮小 6.8 個百分點；但溫和派則有減弱的態勢。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統一個月的施政作為獲得民意正面回應，民意支持度正顯著回升，但大罷免風暴平息四個月後，政治兩極化的態勢有死灰復燃的跡象。

游盈隆指出，當賴清德總統聲望明顯回升時，有一個現象值得注意就是，非常贊同他領導國家方式的人陡增 6.2 個百分點，非常不贊同的人也上升 1.9 個百分點；還算贊同的人下降 0.7 個百分點，不太贊同的人下降 3.5 個百分點。

民調顯示，16.4％非常贊同，27％還算贊同，21％不太贊同，27.6％一點也不贊同，6.3％沒意見，1.8％不知道、拒答。

和上個月相比，總統職務表現贊同率上揚5.5 個百分點；不贊同率下降 1.6 個百分點。一來一往，不贊同他國家領導方式的人比贊同的人只多 5.2個百分點。

游盈隆說，一個多月來，賴清德總統很罕見地強勢出擊，由外而內火力全開，聚焦國內外最關注的台灣重大議題，表明其政策、態度與立場，試圖奪回已失去的「政治議程設定權」（Political Agenda Setting Power）。

賴總統這樣的強勢出擊顯然發揮了可觀的作用，出口轉內銷吸引國人注意力，聚焦在對賴政府有利的兩岸、國防、外交、國安、經貿等議題，避免被國會在野多數力量牽著鼻子走。

他說，對內面對立院藍白主導的多項法案，賴清德總統近期態度更趨強硬，直接走上第一線，面對在野勢力，勢必引爆行政與立法兩權更強烈的衝突，自然也帶動朝野雙方陣營支持者的對立、凝聚和集結。

他認為，賴清德總統聲望顯著回溫有兩個重要背景，一個是經過四個月，大罷免風暴已漸平息，社會與人民的怨氣已漸消退；其次是行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊，再次集結。

至於卓內閣施政表現15.1％非常滿意，29.2％還算滿意，21％不太滿意，23.3％非常不滿意，6.9％沒意見，4.6％不知道、拒答。顯示四成四基本上滿意，四成四不滿意。非常滿意15.1％，非常不滿意 23.3％。

游盈隆認為，國人看法南轅北轍，社會共識等於零。但民意支持度似有即將破繭而出的跡象。相較上個月，滿意度上揚 4.6 個百分點，不滿意者減少 2.3 個百分點。這一來一往，使得不滿意者和滿意者差距縮小為零。這意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣。

他說，當卓內閣施政滿意度明顯回升時，非常滿意者劇增7.1 個百分點，非常不滿意者上升 0.9 個百分點；同時，還算滿意者減少 2.5 個百分點，不太滿意者減少 3.2 個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。

訪問期間2025 年 12 月15-17 日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話 70％，手機 30％。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325 人；抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。

