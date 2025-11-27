賴清德最新民調回升：滿意度44.1％、不滿意度43.3％「11／24-25做的」

總統賴清德近日投書美國《華盛頓郵報》，文中除表達對美國總統川普的感謝，並宣布將大幅增加台灣的國防預算， 編列8年1.25兆國防預算，以對抗大陸武統威脅。消息一出，引發各界討論，其中質疑聲浪不小，使賴成為話題焦點。而在今（27）日，有媒體公布賴清德施政最新民調，結果顯示，其滿意度相較上月增加3.4個百分點，且高於不滿意度。不過，該民調是在賴宣布1.25兆國防預算之前所進行。

《震傳媒》今天公布民調，在賴清德施政滿意度方面，有44.1%的受訪者表示滿意，較上月增加3.4個百分點，其中14.7%非常滿意、29.4%還算滿意；43.3%不滿意，較上月減少4.8個百分點，其中23.8%非常不滿意、19.5%不太滿意，另有12.6%受訪者無明確意見。

交叉分析顯示，87.5%民進黨支持者對賴清德的施政表示滿意、6.7%不滿意，5.7%無意見；國民黨支持者7.3%滿意、86.4%不滿意，6.4%無意見；民眾黨支持者8.0%滿意、81.1%不滿意，10.9%無意見；無政黨傾向者31.1%滿意、39.4%不滿意，29.5%無意見。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

