賴清德最新民調曝光！網驚呼：看來賴下邁上真的不遠了

總統賴清德在大罷免後民調陷入低谷，最新民調顯示，對於賴清德的整體執政表現，只有40.9%滿意，53.3%不滿意。這項民調結果，也引發網友熱議，有網友直呼，「看來賴下邁上真的不遠了」。

賴清德。（圖／中天新聞）

《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，42.3%表示信任（其中16.4%很信任、25.9%還算信任）賴清德，較上月微增0.6個百分點，48.1%不信任（其中29.5%很不信任、18.6%有點不信任）較上月微增0.6個百分點，未明確回答的有9.6%。

廣告 廣告

對於賴總統執政的整體表現，有40.9%表示滿意（其中有11.4%很滿意、 29.5%還算滿意）而比上月 略增0.8 個百分點，53.3% 不滿意（其中30.8%很不滿 意、22.5%有點不滿意）與上月相同，未明確回答有5.8%。

賴清德。（圖／中天新聞）

一名網友在PTT上發文分享這份民調結果，「賴清德總統的滿意度，有40.9%的民眾滿意，比上月略增0.8個百分點。有看到嗎？支持度超過40%了，比上個月還月增0.8%。這樣不就保底40%夠了嗎？穩，真的穩了。」

其他網友們也紛紛表示，「才53%，不是喔，不是這樣喔」、「還是有四成死忠的」、「年齡層越高，學歷越低，越信任」、「等選舉這個民調又會歸位了」、「根本沒變啊，死忠的還是40%」、「保底40%，鐵板一塊，沒救」、「40%鐵板一塊，台灣的悲哀」、「40%堅若磐石」、「什麼都沒做還是一樣滿意，有種台南西瓜既視感」、「沒政績又愛面子，請問怎麼輸」、「看來賴下邁上真的不遠了」。

賴清德。（圖／中天新聞）

此民調委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2025年11月24日至11月26日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CAT）。七、抽樣設計：2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年10月中華 電信住宅電話為625.8萬用戶（占全國家戶數63.6%；2024年家庭收支調查住宅 電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫 以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話 門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄 電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年10月行動電話用戶數為2846.7萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼 末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。八、樣本規模：成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。九、樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」 （raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年10月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致 （指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

延伸閱讀

影/柯志恩民調贏3綠委！蔡正元：她和謝龍介是國民黨的英雄

最新高雄市長民調落後柯志恩！邱議瑩、許智傑、林岱樺回應了

2026高雄市長民調勝3綠委、小輸賴瑞隆！柯志恩：與團隊觀察相近