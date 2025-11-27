賴清德最新民調超驚人！媒體人：這人救了他

▲總統賴清德的滿意度與信任度在趨勢上也均呈現黃金交叉狀態。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 《震傳媒》今（27）日於網路節目《新聞！給問嗎？》公布最新時事民調，主持人康仁俊指出，支持民進黨者自9月開始往上攀升，本月民調與上月相比上升6.4%；此外，總統賴清德的滿意度與信任度在趨勢上也均呈現黃金交叉狀態。政治評論員吳崑玉指出，這有兩個因素，「大罷免過去了、感謝鄭麗文」；並認為國民黨的支持率在未來幾個月會繼續慢慢下滑。

《震傳媒》發布最新民調，主持人康仁俊指出，在政黨傾向部分，傾向支持民進黨的國人為31.7%、傾向支持國民黨的為22.3%、傾向支持民眾黨的為13.4%。其中支持民進黨者自9月開始往上攀升，且本月民調與10月相比上升6.4%；至於支持國民黨的部分，同樣在9月後開始下跌，本月與10月相比下跌0.7%。

在賴清德施政滿意度部分，康仁俊提到，合計有44.1%表達滿意、43.3%表示不滿意，在趨勢追蹤上，滿意度與不滿度差距再度拉近，分別上升3.4%、下跌4.8%；在賴清德信任度部分，合計有48.2%表示信任、39.9%表示不信任，趨勢追蹤上，對賴清德的信任與不信任在10月就即將要交叉，在本月交叉呈現更明顯，分別上升4.4%、下跌4.5%，趨勢上與滿意度相近。

康仁俊詢問，怎麼看賴清德的信任度與滿意度，在這一個月時間裡，呈現了交叉狀態？吳崑玉指出，賴清德滿意度最低是在9月，此前「大罷免掛了」，是賴清德最慘、國民黨氣勢最高的時候，之後民進黨支持度開始回升；到10月，國民黨新任主席鄭麗文開始參選黨主席，接下來「給她亂一個月，民進黨的（支持者）通通都回來了；然後國民黨（支持率）就開始慢慢往下滑」，且再給幾個月，國民黨的支持率最後就會跟山體滑坡的概念一樣。

吳崑玉總結，賴清德的滿意度、信任度及民進黨支持度的趨勢傾向就是回升，這有兩個因素，「第一個，大罷免過去了，第二個，感謝鄭麗文。」大家本來都以為賴清德要掛掉了，「結果國民黨就冒出了一個鄭麗文，救了賴清德」，指政治永遠都是相對論、沒有絕對，除非犯了不可饒恕的罪，否則都是起起伏伏、跟對手比，「鄭麗文搞掛了，賴總統就上來了。」

