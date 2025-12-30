賴清德最新民調「不滿意度」52.2％： 連6個月飆破5成

《美麗島電子報》29日公布最新「12月國政民調」，針對民眾本月對賴總統施政滿意度與信任度而言，有40.6%表示「滿意」，52.2%「不滿意」，不滿意度連續6個月超過5成。信任度部分，有42.6%的民眾表示「信任」，48.3%民眾表示「不信任」。

據該民調數據顯示，民眾對賴清德執政的整體表現而言，有40.6%民眾表示「滿意」，比上月減少0.3個百分點，52.2%民眾表示「不滿意」，比上月減少1.1個百分點，另有7.3%民眾「未明確回答」。不滿意賴清德執政表現的民眾已連續半年超過5成2，與其就任時相較，「滿意」其執政的民眾僅減少4.6個百分點，但是「不滿意」的民眾卻增加26.9個百分點。

其中「滿意」賴清德執政的民眾，有63.7%認為國內經濟現況好、31.6%認為不好，而「不滿意」的民眾則高達85.0%認為國內經濟不好。

另，針對民眾對賴清德信任度而言，有42.6%的民眾表示「信任」，而比上月微增0.3個百分點，48.3%的民眾表示「不信任」，未明確回答的民眾則有9.2%。數據顯示，民眾本月對賴清德的信任度仍呈分歧，而且在7月大罷免投票後表示不信任賴總統的民眾持續多於信任。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年12月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

