賴清德最新民調 郭正亮看到這一點驚：我很意外

國民黨立委牛煦庭今天（14日）公布總統賴清德國政表現，有 34％民眾表示滿意賴清德的表現，48％的民眾表示不滿意；31％民眾滿意政府打擊詐騙的表現，60％不滿意。該民調也針對綠委沈伯洋進行調查，有聽過沈伯洋的民眾中，僅29％民眾表示滿意，47％不滿意。前立委郭正亮表示，他很意外，賴清德的民調竟然還這麼高。

郭正亮今(14日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，他很意外的是，賴清德的民調竟然還這麼高。他打詐的滿意度還有接近30％。台灣詐騙已經離譜到極點，竟然還有滿意的，你就知道民進黨的選民多鐵。

台北市議員張斯綱則在《國民大會》節目中分析表示，該民調，沈伯洋的滿意度只有29%，基本上連民進黨的基本盤都沒有。基本盤就是賴清德的民調34%或35%，賴清德很多民調都介於這兩個數字，高一點就是40%，這是民進黨的基本盤。而沈伯洋這一年半、快2年的時間，他的知名度夠高，他這樣不斷的製造知名度、不斷造勢，但是他的滿意度卻偏低，僅有29%的人對他滿意。所以連民進黨自己人都看不下去 ，都不知這位民進黨立委在做什麼，今年一整年搞大罷免，搞得民進黨粉身碎骨，如今到谷底還沒爬起來。

該民調是由牛煦庭出資，調查時間從114年10月31日至11月10日，訪問對象為20歲以上台灣民眾，共有1074份有效樣本，於 95％信心水準下，抽樣誤差為 ±3.0 個 百分點以內。

