賴清德最新民調！高雄人「過半滿意」成關鍵

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選舉雖然還沒正式開打，但藍綠對決態勢已提前成形，民進黨初選出線的立委賴瑞隆，確定對上國民黨立委柯志恩；而在總統與市長同為民進黨執政的背景下，賴清德的施政滿意度，也被視為左右高雄選情的重要風向球，最新民調顯示，高雄市民對賴清德的整體施政評價仍以正面居多，不過在「研究所以上」學歷者，則是不滿意度高於滿意。

根據《新頭殼》（Newtalk）今（2）日公布的最新民調，針對賴清德的施政表現，結果顯示，19.6%受訪者表示「非常滿意」，34.1%「還算滿意」，合計53.7%給予肯定；至於「不太滿意」與「非常不滿意」者合計38.7%，另有7.6%未表態，整體呈現出高雄人對賴清德的施政還是以滿意居多。

從政黨傾向分析來看，民進黨支持者對賴清德施政的滿意度高達87.8%，展現高度動員基礎；無政黨傾向者，則呈現正負評價拉鋸；至於國民黨與民眾黨支持者，不滿意度分別高達78%與88.6%，顯示藍白選民態度鮮明。

值得關注的是，當民調從基本資料切入後，出現明顯裂縫，雖然多數性別與年齡層仍以滿意居多，但在「研究所以上學歷者」族群中，對賴清德的不滿意度卻反超滿意度，成為少數翻轉的指標性族群。

進一步分析可見，70歲以上及專科以下學歷族群，對賴清德施政的滿意度高於全市平均；相對地，男性、30至59歲族群，以及大學以上學歷者，不滿意比例明顯偏高。整體趨勢顯示，教育程度愈高，不滿意度也愈高。

本次民調由《新頭殼》新聞網委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月29日至1月30日，針對20歲以上高雄市民進行CATI電話訪問，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點，並依人口結構進行加權。

