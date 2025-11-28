賴清德最新民調「黃金交叉」了 黃暐瀚喊：切莫大喜大悲

根據《震傳媒》公布的最新民調，總統賴清德的施政滿意度回升，近5個月來首見「黃金交叉」。（圖／中時資料照）

《震傳媒》昨（27）日公布最新民調，總統賴清德的施政滿意度為44.1%、不滿意度43.3%，近5個月來首見「黃金交叉」。對此，媒體人黃暐瀚認為民調只能參考，切莫大喜大悲。

根據《震傳媒》民調結果，賴清德施政滿意度方面，有44.1%表示滿意、43.3%不滿意；與前次調查相比，滿意度上升3.4%、不滿意度下降4.8%。民進黨支持者有87.5%表示滿意，國民黨支持者有86.4%不滿意，民眾黨支持者有81.1%不滿意。

另外，賴清德信任度有48.2%，不信任度39.9%；政黨支持度方面，民進黨有37.1%，國民黨有22.3%，民眾黨有13.4%；台灣有事論支持誰的說法？有47.5%支持賴清德，32.7%支持鄭麗文。

黃暐瀚今天在臉書發文指，賴清德黃金交叉，才4個月過去，賴清德總統的滿意度，已經從大罷免之後的「死亡交叉」，又回到滿意度高於不滿意的「黃金交叉」。

黃暐瀚進一步說明，這是大罷免之後，第一個出現賴總統「黃金交叉」的民調，然而民調是一時一地，只能供參考，未來仍可能會浮動，提醒「切莫大喜大悲」。

貼文一出，引發網友熱議，意外的是多數都不相信該民調結果，狠酸：「這種打雞血的民調看看就好啦」、「選民心中自有一把尺」、「芒果乾還是挺有用的」、「掩耳盜鈴自欺欺人的民調」、「做假的吧」、「洗地板開始了」。

