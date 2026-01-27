賴清德最近心情不太好？李艷秋曝4大窘境讓他超悶

總統賴清德上任近2年，但執政之路並非一帆風順。資深媒體人李艷秋細數前總統蔡英文動向、台南市長黨內初選挫敗，以及立法院權力角力和整體執政困境，她直呼「最近少惹賴清德，他心情不好。」同時，她也提到，面對賴政府執政無能，「老百姓該讓執政者知道，我們不爽你很久了！」

賴清德。（圖／中天新聞）

李艷秋今天在臉書發文表示，霍諾德攀登台北101成功，現任總統在臉書上發出恭賀也算恰當，但蔡英文硬是搶先4分鐘發文，「這件事干她屁事啊！」更過分的是，大家比較發文內容後，發現賴清德含混以「謝謝幕後英雄」帶過，不像蔡英文明確感謝101董事長賈永婕、直播團隊、台北市政府，突顯出賴清德的狹隘爭功，只想蹭，反惹人憎，「連這種事都有前任來搶功，還平白被罵一頓，換作你，心情會好嗎？」

李艷秋指出，「想想論壇」重新開張了，最近又開辦了總統級的讀書會，說要提出政策研究和主張，還大聲疾呼綠能弊案不分藍綠要肅貪，卸任者下指導棋，而且是在賴就職一年後開幹，擺明不信賴，「前任陰魂不散，你心情會好嗎？」

陳亭妃。（圖／中天新聞）

李艷秋說，台南民進黨市長提名人、天子嫡傳子弟兵林俊憲竟然輸給陳亭妃，颱風勘災時總統毫不掩飾地在鏡頭前壓制陳亭妃的畫面，大家還記憶猶新，民進黨在台南執政了32年，鄉親竟然起了反心，多讓人傷心，「想起以後還要為陳亭妃助選，心情會好嗎？」

「不想讓他選的人竟然贏了，想讓他走的人卻不走」李艷秋指出，萬年總召柯建銘大罷免大烙賽之後就該負罪走人了，但他卻頑抗至今，現在還登記參選總召，以他的人脈，續任的可能性很高；如果賴不高興，老柯絕對有本事通過在野的提案，叫總統赴立院國情報告，再惹他不開心，通過彈劾總統案也不是夢，「有這種老而不死，寫回憶錄會嚇死人的老番顛在，賴總統心情會好嗎？」

柯建銘。（圖／中天新聞）

李艷秋總結，外交打不開、兩岸不和平、國內仇恨高、神山整座移、物價跳級漲、新生創新低，執政無能，團隊卻只知搶位撈錢佔地盤，爭功諉過，「我不知道賴總統心情好不好，但老百姓該讓執政者知道，我們不爽你很久了！」

