賴清德最近超悶？李艷秋點名4件事 前任、黨內全來了

總統賴清德上任至今，內外壓力卻接連湧現。資深媒體人李艷秋27日在臉書發文指出，總統賴清德近來恐怕「心情不好」，並非無的放矢，而是接連面臨多起政治與黨內壓力事件，換作任何人，恐怕都難以保持平常心。

李艷秋27日在臉書上先提到，美國極限攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，賴清德以現任總統身分在臉書發文致賀本屬合宜，但前總統蔡英文卻提前4分鐘發文，引發外界比較。李艷秋指出，蔡英文的貼文中明確點名感謝台北101董事長賈永婕、直播團隊與台北市政府，反觀賴清德僅以「感謝幕後英雄」帶過，遭部分網友解讀為爭功、蹭熱度，甚至引來大量酸言酸語，讓賴清德平白挨罵。

她直言，連這類國際運動事件都被前任「搶功」，還引發輿論反彈，換作任何人，心情恐怕都難以平復。

李艷秋接著指出，蔡英文卸任後的影響力仍未消退，早已結束的「想想論壇」竟重新開張，近期更舉辦總統級讀書會，對外提出政策研究與主張，並高調喊話綠能弊案不分藍綠都要肅貪。她形容，卸任元首在賴清德就職滿一年後「下指導棋」，等同公開表態「不信賴」，前任陰影揮之不去，無疑加重賴的心理壓力。

在黨內方面，李艷秋指出，民進黨台南市長初選結果同樣讓賴清德難堪。被視為「天子嫡傳」的林俊義竟敗給陳亭妃，而先前颱風勘災時，賴清德在鏡頭前壓制陳亭妃的畫面仍讓人記憶猶新。她感嘆，民進黨在台南執政長達32年，如今基層出現反彈，對賴而言無疑是一記重擊，未來還得為陳亭妃輔選，心情怎會好？

李艷秋也提到立法院情勢，直指賴清德「不想讓他選的人竟然贏了，想讓他走的人卻不走」。她指出，民進黨立院「萬年總召」柯建銘在大罷免失利後，理應負責下台，卻仍選擇登記參選總召，以其人脈與實力，續任機率仍高。她更直言，若賴清德與柯建銘關係生變，對方完全有能力聯手在野黨，推動總統赴立院國情報告，甚至不排除推動彈劾案。

李艷秋最後總結，外交受挫、兩岸關係緊繃、國內對立升高、產業外移、物價飆漲、少子化加劇，執政成績難以服人，執政團隊卻忙於卡位、撈錢、爭功諉過。她直言，賴總統心情究竟好不好無從得知，但人民的不滿早已累積已久，「老百姓該讓執政者知道，我們不爽你很久了！」

