賴清德會出席彈劾案嗎？蘇煥智1句話預言結果

立法院院會26日通過總統賴清德彈劾案，將正式邀請被彈劾人賴清德到院說明，投票時間預定在2026年5月19日。針對彈劾案，前台南縣長蘇煥智認為，賴清德去立法院接受詢問的可能性非常低，他應該會選擇拒絕。

蘇煥智26日在臉書粉專貼文表示，賴清德會出席彈劾案嗎？立法院藍白在野聯盟對賴清德提出總統彈劾案，這可能是台灣民主化後第一個在立法院成立「總統彈劾案」成為議案；雖然要通過三分之二的門檻幾乎不可能，但也算是台灣民主政治史上的里程碑。

蘇煥智接著表示，他問ChatGPT這個問題，它回答不是，說阿扁也有類似彈劾（或罷免）的議題。不過他查了一下，阿扁時代，立法院應該沒有成立議案，當然就沒有審查及表決。但賴清德彈劾案，卻要面對審查程序，在立法院以60v.s 51通過，所以已正式成立議案。

蘇煥智指出，這一次在野聯盟的策略，應該就是利用彈劾案逼賴清德到立法院接受詢答。看其後續計畫時程：1月14日、15日公聽會，1月22日、23日邀請受彈劾人說明，並進行詢問；4月27日聽證會，5月19日第二次審查會。由於行政院長卓榮泰在立法院11月14日通過的財政收支劃分法修正案，在法案覆議失敗後，仍然拒絕副署，公然違憲對抗。以及憲法法庭在不足10人出席，組織顯然不合法的情況下，作出憲法訴訟法修正案違憲判決，朝野風暴延燒，不可收拾；兩個事件疊加，點燃了總統彈劾案。

蘇煥智點出，賴清德針對彈劾案會去立法院接受詢問嗎？他看這個可能性非常低，他應該會選擇拒絕。

