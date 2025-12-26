賴清德會到立院說明彈劾案？ 鄭麗文：應該不會吧，以我對他的了解

國民黨主席鄭麗文傍晚接受廣播專訪。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

立院今通過啟動對總統賴清德提彈劾案，戰線將一路拉到明年五二Ｏ前，還規劃明年1月底、5月中兩度邀賴以被彈劾人身分到立院說明。對於賴是否可能到立院，國民黨主席鄭麗文直言，「應該不會吧，以我對他的了解」。

鄭麗文也透露，與民眾黨主席黃國昌有共識，彈劾若一夕結束效應有限，所以將戰線拉長，就是因為看穿賴清德已經不回頭，與國會對峙僵局恐怕會一直延續到2028年，過程會變成重要的宣傳戰。

鄭麗文說，因為多數民眾搞不清楚什麼是不副署，解釋時也挺複雜，要講一堆法學理論，應有清楚論述，所以中間才排這麼多說明會、公聽會，就是讓大家清楚發生什麼事。

鄭麗文批評，民進黨慣用「作賊喊抓賊」，明明是他們做的事情，一定把髒水都潑到在野黨頭上，製造非常多謠言，說在野黨如何蠻橫，抹黑國會不務正義，對這些要有因應的反制動作，端正視聽。

鄭麗文直言，這也是藍白合作不只是選舉提名，還有民生重大建設法案，只是在與民眾黨研討兩黨共推政策同時，賴清德就突然有不副署、不執行這一招，就與黃國昌討論大戰略，兩人思維一致，決定因應策略就是彈劾案。

至於藍白共推「台灣未來帳戶」重大政策，鄭麗文說，孩子的未來不能等，有沒有賴清德胡作非為都會推，但確實也凸顯其實不務正業的是執政的民進黨，賴清德執政端不出牛肉，在野黨還要認真的幫忙推動重大政務。

談到行政院澄清，2017年就成立少子化辦公室，對弱勢少子化有照顧。鄭麗文燦笑反酸，行政院為什麼挑了一個最莫名其妙的點回應，而且這也不是成功政策，效果也不彰，自己原沒有要攻擊這個政策，政院為何要自曝其短？

