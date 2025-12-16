賴清德會是下一個尹錫悅？王鴻薇對比2人「如出一轍」舉動：細思極恐

南韓特檢組針對前總統尹錫悅發動戒嚴事件，經過長達180天的調查，終於公布正式報告，內容指出，尹錫悅早在2023年10月之前就開始準備宣布戒嚴，過程中還試圖挑釁北韓，引誘北韓進行武裝活動以作為戒嚴理由。對此，藍委王鴻薇在臉書發文表示，對比總統賴清德上任後一意孤行，發言一再挑起台海緊張氛圍，日前更公開支持行政院長卓榮泰不副署的舉動，讓人細思極恐。

王鴻薇表示，南韓特檢組對於尹錫悅發動戒嚴事件提出正式報告，檢察官指控尹錫悅早在下令戒嚴的一年前，就開始預做各種準備，甚至企圖挑釁北韓、誘使對方開戰，讓自己取得戒嚴的正當性，但是因為北韓當時沒有回應，而宣告破局。

王鴻薇說，特偵組也強調，尹錫悅從就任南韓總統起便對取得「非常大權」抱有強烈慾望。企圖以武力消除政治反對勢力，建立行政、立法、司法、軍事一把抓的獨裁體制，尹錫悅早在2022年11月25日與國民力量黨領導層的晚宴上，就大言不慚表示，「我有非常大權，即便被槍殺也要全都清除」。

王鴻薇指出，目前尹錫悅已經入獄，面臨內亂罪庭審，但他至今仍否認有不法行為，辯稱一切都是為了反擊試圖癱瘓政府的親北韓勢力，好一個韓國版的抗中保台。

王鴻薇強調，挑釁北韓尹錫悅戒嚴真相，讓身在台灣的大家不寒而慄，回頭看看，包括第一時間力挺的民進黨立法院黨團，與賴清德上任一意孤行，一再的挑釁升高台海衝突的發言，昨天更是公然支持，行政權進行違憲傷害民主憲政做法，確實讓人細思極恐。

