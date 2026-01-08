賴清德會特赦阿扁嗎？謝寒冰從他回應看出結果

前總統陳水扁日前爆料新電視節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」，引發外界關注扁與賴卓體制的微妙關係，也有分析認為，陳此舉是有意向總統賴清德爭取特赦，而賴今（8）日回應，這部分相關單位已經清楚說明，自己沒有進一步補充。對此，資深媒體人謝寒冰認為，從「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充」的回應可看出，對於特赦陳水扁的事，賴清德連碰都不想碰。

賴清德今天上午出席調查局調查班結業典禮，期間受訪被問及「會不會特赦陳水扁」時回應，這部分相關單位已經清楚說明，自己沒有進一步補充。而出席同場活動的法務部長鄭銘謙受訪時則表示，特赦是總統依照赦免法、憲法的法定職權，有沒有特赦要按照赦免法判決確定後，才有特赦問題，完全尊重總統的職權行使。

謝寒冰今天在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德現在有特赦陳水扁的機會，因為針對憲法法庭的議題，賴都能這樣硬幹，只要賴要求大法官直接解釋憲法，證明陳現在就可以特赦，事情不就結束了？「問題是賴要不要做」。他直言，從「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充」的回應可看出，對於特赦陳水扁的事，賴清德碰都不想碰，因為外界很少聽到賴這樣不著邊際的講話。

