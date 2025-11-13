賴清德會過境美國本土？林佳龍：有信心

〔記者黃靖媗／台北報導〕總統賴清德何時再度出訪並過境美國本土，受到各界關注。被問到是否有信心賴清德「終究會過境美國本土」，外交部長林佳龍說，「有信心，也請大家放心」。

外交部長林佳龍今(13)日上午接受《POP撞新聞》專訪，被問到美國不讓賴清德過境美國本土是否為事實？林佳龍表示，不是事實，因為美國是一個可以自由旅行的國家 。

林佳龍說，當然若我國國家元首要過境，也涉及到我們要去的國家相關安排，至於過境怎麼安排，我們會跟美方基於過去的安全、舒適、尊嚴等原則綜合考量。

至於年底前是否有可能安排總統出訪？林佳龍表示，這個都是沒有確定的事情，並沒有確定是什麼時候，如果有具體的決定 會對外說明。

美國總統川普擬於明年4月訪中，是否會希望在川習再度見面之前，讓總統訪美？林佳龍則說，任何時機都是好時機，什麼時候是對我們要出訪的國家、對過境國、對台灣最有利的，這是開放的。

被追問是否有信心總統賴清德「終究會過境美國本土」，林佳龍說，「有信心，也請大家放心」。

