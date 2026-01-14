賴清德月底赴宏都拉斯出席親台派總統就職典禮？總統府回應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統府發言人郭雅慧言人郭雅慧表示，針對總統賴清德出訪等相關報導，純屬臆測，元首出訪若有確定行程，將循例適時向國人公開說明。

總統賴清德，資料照

美國媒體《華爾街日報》報導，賴總統已表達有意出席親台派的宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）於本月27日的就職典禮，而北京政府正密切關注，川普政府是否允許賴總統過境美國。

郭雅慧稍早回應，針對媒體詢問總統出訪一事，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

