賴清德有望過境美國本土？林佳龍喊「有信心」：請大家放心

面對外界關注總統賴清德未來是否會過境美國，外交部長林佳龍今天（13日）受訪時說，「有信心，也請國人放心」。（圖／翻攝畫面）

德國馬歇爾基金會（GMF）印太計劃主任葛來儀日前分析，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排總統賴清德過境美國，引發各界關注。針對是否有信心讓賴清德終究會過境美國本土，外交部長林佳龍今天（13日）接受節目專訪時表示，「有信心，也請大家放心」。

外交部長林佳龍今天上午接受廣播節目專訪，面對主持人問到美方不讓賴清德過境美國本土是否為事實？林佳龍澄清，並不是事實，因為美國是個可以自由旅行的國家 。

此外，媒體曾報導賴清德8月可能出訪巴拉圭並過境紐約、達拉斯，但最後並未成行。林佳龍解釋，當時國內有颱風水災又適逢大罷免，「那個時候適不適合，這個都會考慮時機」。

林佳龍進一步說，出訪需考慮對象國家是否有重大慶典或國事訪問需求，且通常不只訪問一個國家，「這都需要溝通協調」，因此並沒有說不能夠過境，只是說什麼樣的時候、那地點對彼此是最適合的。

林佳龍說，若我國國家元首要過境，也涉及到相關國家安排，至於過境怎麼安排，我方會跟美方基於過去的安全、舒適、尊嚴等原則綜合考量。

美國總統川普將於明年4月訪中，是否會希望在川習再度見面之前，讓總統訪美？林佳龍則說，任何時機都是好時機，什麼時候是對出訪的國家、對過境國、對台灣最有利的，這是開放的。

至於年底前有可能安排總統出訪？林佳龍表示，這個都是還沒有確定的事情，就像副總統蕭美琴日前登上IPAC演說，事前大家都不知道，因為外交有一定的機密性，如果有具體的決定會再對外說明。

主持人最後追問是否有信心賴清德終究會過境美國本土，林佳龍語氣堅定地說，「有信心，也請大家放心」。



