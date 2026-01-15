即時中心／高睿鴻報導

中美洲國家宏都拉斯近日改選總統，最終由阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，受到國際政壇關注；由於他過去「親台」立場鮮明，宏國未來是否可能與我復交、甚至斷交中國，同樣引發不少討論。美國媒體《華爾街日報》近期更報導稱，台灣總統賴清德已向宏國表達，有意出席新總統1月27日的就職典禮；並且，美國還可能允許賴總統過境，使中國頗關注川普（Donald Trump）的態度。為此，民進黨團幹事長鍾佳濱也特地喊話，盼在野黨別扯後腿。

「歷來台灣的總統，總是受限於國際情勢、尤其是中共打壓，無論前往非邦交國、甚至連造訪非常友好的盟邦，都時常處處受到掣肘」，鍾佳濱坦言說。因此，他表示，美國過去總是能了解台灣的處境，對於台灣元首赴美、或過境美國的訪問行程，都秉持著尊嚴、便利跟舒適；尤其透過允許過境的方式，讓台美關係更緊密。

至於川普（Donald Trump）政府未來會有怎樣的做法，目前尚未可知，但鍾佳濱認為，過去幾年川普政府不斷強化台灣與美國關係；因此，未來能否還有進一步突破，確實值得期待。

至於外傳賴清德可能將訪問宏國，鍾佳濱則說，目前黨團暫無所悉。「但我想，不分朝野，一定都要支持台灣元首；並且，無論是赴美或其他出訪行程，都是我們的期待」，他說。鍾佳濱也表示，希望朝野務必共同支持，而不是像過去那樣，「經常會發生（在野黨）扯後腿的情況」。

快新聞／賴清德有望出訪宏國、過境美國？鍾佳濱警告：在野黨不應扯後腿

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

宏國方面，據悉，阿斯夫拉當選總統後，國際社會立即關注其外交動向、以及是否重塑對中及對台關係。媒體《聯合報》提到，過去多年來，中國積極在拉丁美洲擴張影響力，但川普政府日前突指揮美軍，攻擊中國的盟國委內瑞拉、並火速逮捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro），讓中方在中南美洲的布局陷入尷尬與混亂。

如今，宏國也可能改變外交立場，引發國際關注。報導也指，自從川普重返白宮後，中國對拉美的控制力逐步衰退，例如墨西哥、巴拿馬等國，先後對中方加課電動車關稅、退出一帶一路、甚至允許美軍駐紮、更積極與白宮合作打擊毒販等；現在更傳，宏國新政府有可能與台灣重新建交。

不過，中方依舊非省油的燈，《華爾街日報》就指出，中國仍於去（2025）年12月明確宣示，其勢力不會退出拉美範圍；並且，如今也積極關注台灣與宏國的互動狀況、以及美方是否允許賴總統過境...等情事。

原文出處：快新聞／賴清德有望過境美國、出訪宏都拉斯？鍾佳濱喊話在野黨：別扯後腿

