賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵

備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。

台南將是賴清德意志能否貫轍的關鍵對決，高雄則是派系實力全面攤牌，初選結果將直接牽動後續北市、桃園人選布局，隨著選對會拍板時程逼近，提名已成派系平衡、接班梯隊與賴清德領導權威的綜合檢驗，民進黨能否穩住陣腳，將為2026選戰定下基調。

民進黨縣市長初選，嘉義縣長初選結果較無懸念，台南市由現任立委林俊憲、陳亭妃競爭，高雄更是四強角力，由同是現任立委的邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺挑戰。

高雄市抽中12日打頭陣做民調，4參選人中，邱議瑩一直有民進黨立院黨團早年組成的聯誼團體「飯團」成員支持，飯團成員包括蕭美琴、蔡其昌等黨內要角，蔡其昌身為新系成員卻力挺邱議瑩，特別受矚目；選戰倒數時刻，邱更獲藝文界人士如滅火器主唱楊大正、演員陳慕義等力挺，及「護國團隊」前政務官衛福部前次長王必勝、農業部前部長陳吉仲等人表態支持，展現她在政壇的好人緣。

高雄市初選有4強相爭，12日進行電話民調。（民進黨提供）

賴瑞隆則有新潮流強力支持，1月4日他的「真誠無畏之夜」造勢活動就展現派系實力，集合屏東縣長周春米、立委邱志偉、李柏毅、鍾佳濱、徐富癸、沈發惠、伍麗華，及被提名參選彰化縣長的立委陳素月，還有大高雄逾300名里長力挺。許智傑雖同為新系，然未獲派系全力相挺，靠著跟林岱樺一樣紮實的在地經營，努力拚到最後一刻。

台南市長初選則被認為「過了，大選就很有機會」，競爭非常激烈。初選起跑時，陳亭妃保有相當大的領先優勢，然而林俊憲頂著「賴清德子弟兵」的光環，地方議員、立委站隊挺林較多，一名南部立委直言：「陳亭妃不是在跟林俊憲選，是在跟賴清德選」。

陳亭妃的基層實力是最大倚仗，初選前騎鐵馬「巧遇」前總統陳水扁。（陳亭妃辦公室提供）

一名非新系民進黨南部要角觀察形容，台南是「高層對基層」的選舉，林俊憲找來黨內大咖、地方公職加持，陳亭妃營造一人對抗「德意志」的孤軍形象，黨內僅立委王世堅二度南下加持，加上騎鐵馬「巧遇」前總統陳水扁，綠營高層分析，陳能頂住賴系大軍壓境，基層實力反而是最大後盾，他舉例，去年底北港朝天宮「南都巡歷」，是黑面三媽睽違109年再次南巡，在號稱眾神之都的府城繞境近百宮廟，陳一路跟著鑾駕，打動不少信眾。

林俊憲被認為是賴清德子弟兵，更有蘇貞昌等一系列黨內大咖力挺。（翻攝林俊憲臉書）

地方人士分析，在台南兩陣營強力動員下，綠營支持度已撐到緊繃狀態，林陳差距有限，民調時藍白支持意向反而可能會成為最後影響結果的關鍵。

