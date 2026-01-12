賴清德期中考1／2月上旬揭曉 北桃民進黨提名人選藏1活棋

何志偉勤跑桃園一年餘，被認為不是沒可能打動高層。（翻攝柳丁哥哥臉書）

外界關注的北二都，台北呼聲高的有鄭麗君、吳思瑤、王世堅，桃園則有何志偉、張惇涵，此外黨內認為還有一活棋，即民進黨前秘書長林右昌。多名黨內選戰操盤資深幕僚不諱言，從基層反應、媒體人設來看，王世堅確實是北市適合人選，近半年在各場合乃至大學校園甚至出現「王世堅現象」，王所到之處均可見爭搶合照的民眾，時常砲打黨中央的發言，也被認為有利基本盤藍大於綠的北市選戰。

王世堅自帶流量的特質，除能吸引中間選民，甚至挺柯的小草對他都沒有太大惡感，在空戰享優勢的他應能有效制衡蔣萬安、堵住蔣全台輔選的路，不過，王世堅時常在中常會公開「吐槽」黨中央及主席賴清德，黨內要角多認為，王要出線，關鍵還是他的參戰意願，能說服他為黨承擔重任的也只有賴一人。

至於鄭麗君，則是綠營歷屆北市長選舉被點名的「常客」，除因她有立委、行政首長資歷，「政策控」更是她從政以來的最大形象，被認為與首都治理的氣質相符；她任副閣揆且扛起對美關稅談判重責，表現不俗，一名近賴核心要角直言：「鄭麗君確實在（北市）先發名單」，不過，鄭個人參選意願不高，加上沒有基層選戰經驗，能否禁得起選舉時的激烈口水戰及抹黑攻擊，是黨內對她的疑慮。

近來勤跑桃園基層的何志偉雖當過立委，但之前與桃園連結不深，黨內認為，若無其他事件影響，他1年多來的努力並非沒機會打動高層。近期因在國會備詢成為熱門人物的張惇涵、尚未浮出檯面的國安會副祕書長林飛帆，也是黨內私下熱議的桃園市長人選。

張惇涵臉書在今年元旦換新形象照，引發黨內對其參選的聯想。（翻攝張惇涵臉書）

黨內人士指出，張惇涵對選舉並非無意，2023年他開設「基隆囝仔」社群帳號，被認為有意返鄉投入基隆立委選戰，本刊更掌握，賴清德2024年就任時，除留用張惇涵為府副祕，更曾鼓勵他「為未來做好準備」，期許張成為一個「選項」。一名黨內要角向本刊表示，從賴清德設立「美德育才獎學金」，到與民進黨國務青的談話，都可看出賴一貫希望培植更多青年為社會奉獻心力。

此外，儘管鄭文燦曾在桃園執政8年，此地仍是藍營優勢區，近年因大台北人口外溢，桃園多了許多新興選民，若能派具知名度又有行政歷練的人出征，製造空戰打熱地方選情，或許有翻轉可能，林飛帆身為綠營青年世代的主要代表之一，又是學運出身，過去黨內早有意派他出戰竹市，加上他目前住北桃園、在地生根多年，或許會是一員奇兵。

「不要忽略派系平衡的思考角度。」一名綠營操盤手指出，北桃二都人選會在南高初選結束後更明朗，屆時高層定也會將提名人選的派系平衡納入考量，若南、高有新系人選出線，在考量派系資源分配的前提下，北桃提新系人選的可能性就降低；而六都目前沒有正國會人選，林右昌的選戰、行政歷練都非常完整，將是北桃二都人選討論時的最佳活棋。

林右昌被視為是北、桃活棋。（鏡報李智為）

