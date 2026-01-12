賴清德期中考2／民進黨傳統再現 5縣市律師連線出陣

民進黨現已提名的縣市長人選有律師連線，包括陳品安、蘇巧慧都是律師。（鏡報李智為）

2026縣市長選舉，民進黨除初選區嘉義縣、台南市、高雄市外，剩下北、桃園二都，及新竹縣市、南投縣、花蓮縣，和外島的金門縣、連江縣還未提名。黨內發現，此次縣市長人選中，律師出身、具法律背景者眾，包括新北蘇巧慧、嘉義蔡易餘、宜蘭林國漳、苗栗陳品安、屏東周春米都是律師出身，童子瑋則是大學法律系畢業。

蘇巧慧跟蔡易餘是台大法律系的學姊、學弟，兩人更曾先後在國內知名律所、萬國法律事務所實習；蘇巧慧後擔任新北的偏鄉法律諮詢服務義務律師，並赴美拿到雙法律碩士，蔡易餘則自己開業。

林國漳早年曾在台北執業，後受時任宜蘭縣長游錫堃之邀，返鄉擔任宜蘭選委會選監小組召集人，並在宜蘭執業30年，長期參與公部門法律事務。

陳品安是社運出身，大學參與保留樂生院行動、後持續投入環境議題，2013年苑裡「反瘋車」抗爭行動，當時已考上律師但還在寫碩士論文的她，毅然加入義務律師團，為自救會的鄉親辯護，展現對土地與人文極深的關懷。

童子瑋大學就讀開南大法律系，雖沒有留學經歷，但修習《地方制度法》，開啟他對地方公共事務的興趣，更在老師介紹下短暫到國民黨立委辦公室實習，成為童子瑋人生第一個「政治工作」。

