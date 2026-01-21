賴清德未出席立院彈劾審查會 強調立院無直接向總統問責之權

藍白立委出動大型道具，還差點卡在議場門口。針對在野陣營提出的總統彈劾案，立法院21日開始，連兩日召開審查會，原本受邀說明的賴清德則在前一日發函給韓國瑜，強調依憲判意旨，立法院沒有直接向總統問責之權，為了符合憲政體制，不予列席。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，「在賴清德統治之下，我們不只是國家民主的裂解，更是整個制度崩壞的起點，當司法與大法官集體的違憲，中華民國憲法已經不復存在。」

在被彈劾人未出席下，改由朝野立委發言，提案人之一的國民黨團總召傅崐萁控訴賴清德上任1年6個月就掏空台灣40.5兆，呼籲全民共同彈劾；民眾黨則表示彈劾只是開始，下一步將下鄉宣講，對行政院不副署《財劃法修正案》表達抗議。

廣告 廣告

民眾黨立院黨團副總召張啓楷指出，「在台中市盧秀燕說，她的捷運藍線本來地方補助款60億，竟然賴清德把它砍到剩下1億6千萬，台北市也被砍了好幾百萬、好幾千億、好幾百億，這樣的一個政府不僅是失能、失職，都已經是失德了。」

民進黨立院團副幹事長沈伯洋表示，「在野黨他們講的就是，你台積電表現得太好了，不可以，來這邊給我問話，你關稅談得好，不行，來這邊給我問話。今天我要癱瘓你的財政，你居然還敢反抗，過來給我問話，這是哪門子的民主啊？這就是他們現在提出來的彈劾理由啊。」

民進黨團則呼籲藍白不如好好審預算，也質疑在野只敢提出彈劾案，卻不敢賭上政治生命循憲政機制提出倒閣，再由總統解散國會，交由最新民意，用選票決定新國會。