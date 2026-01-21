賴清德未出席立院彈劾審查 藍白黨鞭聯手狂轟20分鐘

藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日將召開全院委員會審查，總統府20日回覆立法院，「立院無直接向總統問責之權」，因此不出席。國民黨立法院黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌今天一早分別拿著賴總統的人形立牌進入立法院。審查會一開始，藍白就聯手炮轟轟賴清德20分鐘，黃國昌指出，賴在憲政史上將留下永遠無法抹去的污漬。國民黨團總召傅崐萁也說賴清德上任僅一年六個月，卻讓台灣承擔高達40.5兆元的對外投資與支出，傷害難以平復。

由於賴清德總統今日未出席彈劾審查會，因此改由朝野黨團推派人選上台發言。原訂2天藍綠白各推派15、15、2人，但民進黨團消極以對，2天只派出3人上場論述。

廣告 廣告

在提案人說明環節，由傅崐萁、黃國昌登場，兩人連續炮轟賴清德20分鐘。傅崐萁表示，今天是中華民國憲政史上極為遺憾的一天，因為台灣首次出現需要由國會正式對現任總統提出彈劾的情況。然而，賴清德卻以總統府函文告知立法院，認為無須對國會負責，選擇缺席審查與說明。

傅崐萁指出，立法院今日的程序，是依據《中華民國憲法增修條文》第四條第七項，由超過二分之一立委連署提案，依法啟動彈劾總統的憲政機制。他強調，此案絕非政黨鬥爭或個人恩怨，而是在關鍵時刻，為守護《憲法》、制度與民主而必須採取的行動，立法院有責任捍衛國會監督權與法治精神。

傅崐萁痛批，在賴清德執政下，《憲法》已形同被架空，司法被作為統治工具，打擊異己，甚至出現5位大法官違法作成憲法法庭判決，嚴重踐踏憲法與司法獨立。

他也直指，台積電作為台灣的「護國神山」，是國防與經濟安全的重要支柱，卻在賴政府任內遭到「違法外移」。賴清德上任僅一年六個月，卻讓台灣承擔高達40.5兆元的對外投資與支出，包括外匯存底、產業外移與龐大軍購預算，形同掏空三代人累積的國家資源。

黃國昌接著上場，並表示，「當面對毀紀、破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依照憲法行使彈劾權，就是立法院責無旁貸責任。」黃國昌表示，中華民國憲法第72條寫非常清楚，當國會三讀通過法律後，除非依覆議程序否決，否則沒有總統有憲法權力選擇不公布，但賴清德2024年就賦予自己如此權力，選擇當中華民國第一個拒絕公布國會三讀通過法律的總統，在憲政史上將留下永遠無法抹去的污漬。

黃國昌提及2013年9月蘇貞昌曾說「國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動，依照憲法規定，總統違紀的行為，是透過彈劾來制衡」，黃國昌表示，當初彈劾權力從監察院移到立法院，是賴清德當國大代表時所通過，這樣修憲歷程，賴清德忘記了嗎？現在正是套運用蘇的話，用憲法的藥治憲政的亂。

【看原文連結】