賴清德未列席彈劾案審查 黃國昌引蘇貞昌：用憲法的藥治憲政的亂

立法院全院委員會今擬邀請被彈劾人總統賴清德列席說明，由於賴總統以「立法院無直接向總統問責之權」為由未列席，藍白立委輪番上台砲轟賴總統。圖為民眾黨總召黃國昌發言。 圖：張良一 / 攝

就立法院對總統賴清德提彈劾案，立法院今（21）日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德總統列席說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜稱不會列席。民眾黨團總召黃國昌批評，賴清德忘記自己是民主國家選出的總統，而非專制獨裁體制的皇帝，依憲法行使彈劾全，是立院責無旁貸的責任，並套用 13 年前時任民進黨主席蘇貞昌的話「用憲法的藥治憲政的亂」。

立法院今針對彈劾賴清德總統舉行全院委員會審查，由提案領銜人國民黨團總召傅崐萁、黃國昌代表說明彈劾意旨，黃在說明時指出，今天是立法院第一次針對彈劾總統召開全院委員會，當面對一個毀棄、破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依照憲法，行使彈劾權，就是立法院責無旁貸的責任。

黃國昌說，中華民國創立以來，歷經許多苦難、風波，但從沒看到任何一位現任總統，竟連憲法最基本的責任都不願遵守，在權力分立、制衡之下，對於國會三讀通過的法律，是總統完全無法推卸的憲法義務，除非依覆議程序否決，否則沒有一個總統可不公布國會三讀通過法律，若總統可選擇性不公布，無異是讓總統否決國會、代議政治、民主政治及人民透過民主程序選出來的代議士。

黃國昌直言，從來沒有任何一個民主憲政國家，賦予總統這樣的權利，當然，《中華民國憲法》也沒賦予總統這樣的權利，但就在 2024 年，賴清德賦予這樣的權利，賴選擇當第一個拒絕國會三讀通過的法律、拒絕公布的總統，在我國憲政史上，將留下永遠無法抹去的污劑，並痛斥民進黨掌握權力後，不僅忘記國家理想、背棄承諾，甚至忘記「你是民主國家選出來的總統，不是專制獨裁體制出現的皇帝。」

黃國昌表示，賴清德總統是民主國家選出來的總統，不是專制獨裁體制所出現的皇帝。任何人必須向民意謙卑，人民才是國家的主人。這件事，賴清德忘記了，有必要藉由這次彈劾程序，再提醒賴清德面對中華民國憲法，「你沒有無至高無上的權力」，憲法讓行政院長有權提覆議，國會也依程序否決，總統就是必須接受、公布三讀通過的法律，賴不僅不遵守憲法，拒絕公布法律，甚至毫無擔當地躲在行政院長卓榮泰背後，用不副署當作藉口，迴避自己不公布法律的違憲責任。

黃國昌強調，這樣的伎倆跟手法，全台人民看得非常清楚，「一個總統如此地沒有擔當，選擇躲在行政院長的背後，想要迴避自己責任，他要正告賴清德總統，這樣的手法是不會得逞的，這樣的手法，也無法蒙蔽台灣人民。」

黃國昌指出，更嚴重的是，賴總統對違憲行為是明知故犯，早在一年多前，總統府秘書長潘孟安就說過「不可以這樣做」，否則將造成憲政危機，這也是為什麼今天會站在這邊，在野黨有必要發動彈劾程序，賴清德總統不僅惡意扭曲憲法解釋，更赤裸裸地展現權力傲慢，1 月 1 日還稱「依據憲政設計，即便再也過半數，但根本沒有達到 3 分之 2 的多數，彈劾程序根本在立法院都過不了，為何要浪費寶貴的時間？」他要跟賴清德說，賴雖是學醫，但從小學到國、高中應該唸過公民課，彈劾議案的成立、通過，在憲法上有不同的門檻，不同憲政程序要加以履行，當立法院啟動彈劾程序，賴就必須面對、接受國會對他追究責任所發動的程序。

黃國昌表示，更何況，賴清德提出所欠缺憲法意識的問題，13年前蘇貞昌就回答過了，蘇當時說，「國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動，依照憲法規定，總統違法亂紀的行為是夠過彈劾的機制進行」，現在正是套用蘇貞昌的話，「用憲法的藥治憲政的亂」，嚴肅追究賴清德違反憲法、破壞民主的獨裁行為。

