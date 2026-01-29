賴清德本月3度抵台中 今赴北屯松竹寺「還願」參香

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統賴清德本月3度到台中，今天(29)上午將前往北屯松竹寺參香，據了解，這趟這也是賴總統的還願之行，前(2023)年10月競選時曾到松竹寺為前立委莊競程助選祈福，也祈願能順利當選，今天參拜後，也將前往北屯大坑山區參與寒冬助老拜早年，陪伴88歲獨居長者做紅龜粿、一起圍爐。

賴總統今天上午到松竹寺參香，民進黨台中市長參選人立委何欣純、台灣智庫執行長莊競程、台中市議員謝家宜、曾朝榮及其服務處主任曾咨耀等人也陪同參拜。

北屯區松竹路上松竹寺奉祀罕見「水流觀音」而知名，為在地重要信仰，每逢選舉，藍綠候選人必定來此參拜，祈求選舉順利、成功當選。

松竹寺建自清道光13年(西元1833年)，距今192年，史載清道光10年7月某天突然黑雲密佈，大雨傾盆導致洪水氾濫，不知何處漂來一尊木像，擱在現松竹寺後方蒼松翠竹間，洪水退後被附近一群兒童發現撿起，並在松竹幹頭穿了個洞置在其間，各自由家裡帶來線香奉拜，天天當辦家家酒祭拜。

不久有家人聞知前往探看，發現木像乃是觀世音菩薩神像，自此附近居民朝夕膜拜，如遇災難時祈禱庇佑，祈求排難化吉應驗，並常傳出觀世音菩薩顯赫化身到民間救難救苦聖蹟事實，香客日益增加，香火日盛，為「水流觀音」由來。

