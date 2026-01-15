賴清德樂善好施捐款破億？ 陳佩琪曬稅單要他踹共

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（15）日在臉書發文，公開向檢察總長檢舉總統賴清德「財產來源不明」，要求北檢立即查明。她質疑賴清德過去20至30年捐款達1至1.2億元，以市長薪資水準計算，年捐款額如何能達到甚至超過家庭年收入總額。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

陳佩琪在貼文中引述媒體報導及國策顧問林逸民的說法，指出賴清德累積捐款達1.2億元。她以此計算，若30年捐1億元，平均年捐款330萬元；若20年捐1億元，則年捐款達500萬元。

「市長薪水以20萬計算，加太太的算每月8-9萬，一年收入扣掉繳稅，等於全年收入全捐贈出去？甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？」陳佩琪在文中連續提出質疑，要求賴清德公開解釋資金來源。

陳佩琪曬出稅單。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪強調，自己從1987年擔任公職醫師起，就清楚了解「公務人員財產來源不明」的法律定義，「所謂公務人員財產來源不明是每年你要解釋的『不明財產超過家庭年報稅的總額』」。她表示，自己5年存給子女600多萬元，平均年存100多萬元，資金來源已在北檢偵訊時及2024年9月12日記者會中說明清楚。她也詳細交代兩個兒子在東京大學及加州攻讀博士的學費來源。

相較之下，陳佩琪質疑賴清德兒子「連大學、碩士都有在美國唸」，要求賴清德說明「2-30年捐贈一億和兒子在美唸大學、碩、博士的錢是從哪裡來的」。她批評，「我們買商辦、2018年借2000萬房貸打選戰、領自己錢存給小孩去投資，檢察官是連查都不查、連問都不問，直接搜索、羈押先生一年」，質疑司法標準不一。

截至發稿時，總統府及相關單位尚未對此做出回應。

