賴清德欽點嘉義縣長遭打臉 黃榮利：除非賴親口說才相信

民進黨嘉義縣長參選人黃榮利。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民進黨今（4日）舉行嘉義縣長初選政見發表會，立委蔡易餘、縣議員黃榮利2位參選人同台交鋒。對於黃榮利在地方發放的文宣指總統賴清德2023年曾囑咐他，「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，遭民進黨中央黨部澄清「並無此事」。黃榮利受訪時說，除非賴清德親口告訴他，他才會相信，且若賴反對他參選，應該會直接叫他退選。

民進黨嘉義縣長初選政見發表會今天下午2時登場，黃榮利會後接受媒體聯訪，他說，關於賴清德黨主席跟他說的話，「我都能夠理解啦，因為他是主席嘛！他有他的立場」，賴有沒有說這句話？對方親口告訴他的話，「只有他親口告訴我，我才會相信」。

黃榮利指出，至於其他傳聞，他都笑笑，「除非他親口告訴我」，並指如果賴清德反對他參選的話，應該會直接叫他退選。

蔡易餘受訪時則表示，基本上，他每次參選，從選立委到這次選縣長，幾乎都是第一個登記，以此展現決心，且在選舉過程也沒接受協調或怎樣，既然他要爭取，就是要訴諸全嘉義縣民支持。

蔡易餘提到，至於黃榮利跟賴清德有怎樣原因讓他退選，這個他實在是不知道，而且也覺得不用去知道」，因為他非常努力爭取這次嘉義縣長，未來如果有這機會領導嘉義，他會整合所有民進黨力量，打贏明年選舉。

