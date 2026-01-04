賴清德欽點黃榮利選嘉義縣長？本人回應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

關於總統賴清德曾囑咐民進黨嘉義縣議員黃榮利，做好準備參選嘉義縣長一事，黃榮利今(1/4)回應，只有主席親口告訴他，他才會信，若賴總統反對他參選，也會叫他退選。

民進黨嘉義縣英系立委蔡易餘及黃榮利，表態爭取2026嘉義縣長提名，1/12至1/17將進行電話民調初選，由民進黨主辦的初選電視政見發表會，則在今日下午登場，共分為兩階段，包括政見申論及結論，兩人也在會後接受媒體提問。

黃榮利日前於地方發放文宣表示，兼任民進黨主席的賴總統曾在2023年囑咐他，要為縣長選舉做準備，但民進黨日前回應，賴主席已澄清並無此事，也提醒所有參與初選的候選人，要遵守初選規定。

黃榮利在會後受訪回應，賴主席跟他說的話都能理解，畢竟主席有其立場，而到底有沒有說這句話？他說，只有主席親口告訴他，他才會相信，至於其他的傳聞，自己只能一笑置之，若賴主席反對他參選，也會直接叫他退選。

蔡易餘說，自己既然爭取縣長提名，就是訴諸縣民支持，至於黃榮利跟賴總統之間，有什麼原因說要讓黃退選，自己實在不知道，也不用知道，因為自己非常努力在爭取縣長提名，未來若有機會領導嘉義，也會整合所有民進黨力量，打贏明年的五合一選舉。

