賴清德正式提名參選新北市長！蘇巧慧笑稱團隊「慧慧慧」溫暖、創新、會做事：讓新北每個城市成為繁星

民進黨主席賴清德今（26）日召開記者會，提名綠委蘇巧慧擔任新北市長候選人，賴清德致詞時大讚蘇巧慧推動教育政策、太空發展法等，懷抱理想又深入基層，擔任市長絕對是市民之福。蘇巧慧則說「我現在是『慧慧慧』，溫暖、創新、效率、會做事的團隊」，當務之急是讓區域均衡、為城市減壓，讓每個城鎮都成為繁星。

賴清德致詞時說，蘇巧慧是台大法律系畢業，也是美國波士頓大學、賓州大學法律系碩士，回國後律師高考及格在萬國律師所服務，重視民眾法律權益，深入各個領域、階層，發揮法律專業幫助民眾的精神。

賴清德表示，他也清楚蘇巧慧在民主的家庭裡面長大，對台灣未來前途更懷抱有高的理想，投入立委選舉後贏得民眾支持進入國會，三屆以來表現傑出，前後獲得公督盟十五次評鑑為績優委員，這非常不容易，反映在實質問政內容上，更能看出蘇巧慧的問政深入到民眾生活。

賴清德提到，蘇巧慧很關心教育，「教育實驗三寶」就是在蘇巧慧、許多委員關心下推動而成，提供不同興趣、家庭的孩子，能依照本身想像和做法給孩子最好的教育，也實地爭取到「國家兒童未來館」，對兒童擴大視野非常有幫助，另外應該也是全立院唯一一個做「播客」的，他也曾經上過蘇巧慧的播客。

賴清德再說，除了關心教育外，蘇巧慧還推動了很生硬、但對國家未來發展重要的《太空發展法》，去年他520宣誓就職有提到，未來台灣經濟發展涵蓋三面向「前瞻未來智慧永續、競逐太空探索海洋、立足台灣佈局全球行銷全世界。」

賴清德說，台灣一定要在國際競爭領域佔有一席之地，即便抱有競逐太空的雄才大略，但如果沒法治也無法，很高興蘇巧慧委員推動此法，奠定未來台灣產業在太空領域的發展基礎，「深信一個從小懷抱理想在國會問政第一名、深入基層提出的政策法案、種種選服都切合民眾需要的人擔任新北市長，絕對是新北市民之福！」

蘇巧慧致詞時則說，新北市是台灣的縮影，有山、有河、有海，有城市、有鄉村，甚至還有很多保留區。有工業、商業，還有更多的創新產業，有這麼多的不同多元文化在這裡，「這一個超級大縣、超級大市，超過 400 萬的人口，常居人口甚至高達了 440 萬，要能夠治理它，甚至帶領它繼續前進，非常非常的不容易。」

蘇巧慧笑說，剛剛謝謝總統的稱讚，確實得到了國會 15 度優秀立委的認證，也得到地方鄉親讓她屆連任的機會，「這一次的成績，讓我在地方開始有了自己的品牌，我現在是『慧慧慧』，溫暖、創新、效率、會做事的團隊」。

蘇巧慧接著細數「新北故事」，包含在樹林接自來水、搭建鶯歌和鳳鳴的臨時站、大漢溪整治計畫、《太空發展法》、修改《圖書館法》讓作者分潤，「蘇巧慧看得到問題的關鍵，蘇巧慧能夠提出新的做法，蘇巧慧能夠達到最佳的解決方式。今天，我要用這樣的態度，用這樣子的情感，用這樣子的成績，爭取一個服務全新北市市民的機會。」

蘇巧慧表示，這段時間她走遍了新北的每個角落，看得到這座城市的魅力，也可以感受到這座城市確實有很多的困難。因為有人口過度集中的地方，交通、住宅、公共服務都承受巨大的壓力，也有看到有些地方因為產業轉型、機會外移，年輕人不得不離鄉背井，到城市再找工作。

「區域均衡、城市認同，就是我們當務之急、當務要做的事」，蘇巧慧表示，他們會讓都市區城市減壓，提供快速、政策優惠、效率加倍的都更政策，讓都市的交通、住宅，可以有新時代的面貌。讓每一個鄉鎮，都成為一個閃耀的星星，新北市會有最多的繁星，新北市將會最為璀璨。

蘇巧慧表示，她想請各位市民給她一個創造「新的新北」的機會，他們會盡 120 分的努力，達到這樣子的一個機會，接受這個挑戰，和新北市繼續一起成長，「蘇巧慧準備好了，我們一起為新北來努力。一起衝，就會贏！」

（圖片來源：放言記者拍攝）

