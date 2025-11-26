賴清德正式提名！蘇巧慧選新北 陳品安戰苗栗：生小孩才是最難的決定

民進黨提名蘇巧慧（左）參選新北、陳品安參選苗栗縣長，總統賴清德為候選人繫競選背帶。李政龍攝



總統、民進黨主席賴清德今（11/26）下午中執會後召開民進黨縣市長提名記者會，由綠委蘇巧慧角逐新北市長、苗栗縣議員陳品安出征苗栗縣長，賴為候選人披上競選背帶。挑戰苗栗縣長鍾東錦的陳品安笑稱，其實最難的決定就是生小孩，如果有比這件事情更難的決定，就是生第二個小孩，「我有信心我一定會贏」。

陳品安指出，很多人都說，苗栗縣長候選人是很重的擔子，苗栗也是西部從來沒有政黨輪替過的縣市。很多人都問她怎麼可以這麼勇敢、怎麼那麼勇氣能夠來參加這樣子的競選，被民進黨徵召，因為畢竟大家都知道，苗栗是藍大於綠，結構上是非常難突破的，但她想要說，對她這種3、40歲的年輕人，「其實最難的選擇跟最難的決定就是生小孩，如果有比這件事情更難的決定，就是生第二個小孩。」

陳品安致詞一度激動哽咽，她說，「我沒有辦法選擇我在哪裡出生，但是我可以選擇我要在哪裡落地生根。」苗栗就是她的選擇，「我一定會贏，而且我有信心一定會贏。」

接續致詞的蘇巧慧提及，今天的這一個主題，聽起來是：「我沒有辦法決定在哪裡出生，但我可以決定在哪裡奮鬥，我可以決定在哪裡落地生根。品安決定在苗栗奮鬥，而我蘇巧慧，在新北長大，我會為新北市奮鬥。」

她說，她現在是「慧慧慧」，會做事的團隊。「慧慧慧」這個名號，其實是大家綜合起來，認為我們其實是：溫暖、創新、效率、會做事。向 400 萬的新北市民報告，蘇巧慧準備好了，我們一起為新北來努力。一起衝，就會贏。

媒體詢問陳品安，面對鍾東錦有何優勢，如何翻轉苗栗結構？陳品安說，雖然說苗栗一直以來看起來是藍大於綠，但其實她在很多公教人員的心目中，對她的接受度非常高。在這麼長期的法律的服務裡面，她的服務也是不分黨派、年齡。

陳品安說，當然鍾東錦要競選連任，也有執政的資源，不過她希望是可以透過不一樣的組織的方式，想要去找到所有在苗栗認真生活的人，就不會是順著一般村里長的組織，或者是一般農會或漁會的組織，可能是不一樣的公會的系統或百工百業，透過這樣的方式去拜訪、聯繫，相信一步一步的突破。

陳品安指出，她雖然是閩南人，但是是客家媳婦、先生是客家人，相信會用不一樣的婦女的優勢、媽媽的優勢，還有她相信自己在年輕人的心目中其實是一個非常好的夥伴，用這個方式來突破傳統的結構。目前其實苗栗縣的傳統的結構其實也不是這麼的緊密了，過去的派系也因為鍾東錦的執政有不一樣的變化。

她表示，自己會跟很多不一樣的黨籍的夥伴們，只要跟的民主價值是一致的，也會跟他們合作，在頭份預計合作的對象是議員曾玟學，那在竹南我預計合作的對象其實是時代力量議員葉忠倫，如果他們都願意跟她一起來合作，相信在頭份、竹南這麼樣人口密集的，在竹科外溢的這個狀況底下，如果年輕人對她的認同是高過於鍾東錦的話，相信自己是有突圍的可能，「而且我每天晚上都覺得自己會贏。」

